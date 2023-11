Lesione del crociato anteriore: ci vediamo il prossimo anno | Dovrà essere operato

Il giocatore costretto ai box per un lungo periodo. Ecco come la squadra riuscirà a sopperire alla sua assenza.

Un ruolo davvero cruciale per qualunque squadra e dunque la grande difficoltà nel sostituirlo adeguatamente. Sono almeno due le posizioni in campo che possono, in un caso o nell’altro, determinare un match. Stiamo parlando ovviamente del portiere e dell’attaccante.

Se gli errori del centravanti possono far arrabbiare i tifosi, soprattutto quando ci si immedesima nel giocatore e ci si sente invincibili, per il portiere la storia è diversa. Considerazioni che valgono ancora di più quando ci si mette di mezzo un grave infortunio.

Un errore tra i pali può costare caro. Quella disattenzione o quella papera possono compromettere una stagione intera, gettando improvvisamente nello sconforto l’intero ambiente. Tutti i sacrifici e gli sforzi delle partite precedenti vengono vanificati. Come ripartire e centrare l’obiettivo della stagione?

Il riscatto diventa dunque il momento più atteso. Quella prestazione che fa pensare a tutti “ok, è tornato” e allontana dubbi sul percorso. Il club in questione, nonostante la brutta notizia, non intende mollare di un centimetro e dare sostanza alle idee sviluppate in allenamento nelle ultime settimane.

Ecco cosa è successo

Mister Stroppa dovrà farsene una ragione: Mouhamadou Sarr, portiere della Cremonese, si è infortunato gravemente e il comunicato del club grigiorosso non lascia spazio a molte interpretazioni.

“Gli ulteriori accertamenti specialistici ai quali si è sottoposto il giocatore hanno mostrato la lesione del legamento crociato anteriore”. Dopo queste terribili parole la prassi prevede un intervento chirurgico tempestivo e un lungo percorso riabilitativo. Serviranno tempo e pazienza per ritrovare il giocatore nelle migliori condizioni psicofisiche possibili.

Mister Stroppa non ci sta

Intanto il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista del delicato match contro il Brescia, squadra in difficoltà che ha appena esonerato il tecnico Gastaldello. Grande dispiacere per l’infortunio occorso a Sarr, in un momento spensierato come quello dell’allenamento.

Contro la squadra lombarda serviranno i tre punti da dedicare al giocatore infortunato. “È una tegola importante per noi ma sono convinto che il giocatore tornerà più forte di prima”. La sua assenza non si farà sentire se tutti remeranno nella stessa direzione ancora con maggiore determinazione ed entusiasmo. Stroppa vuole continuare a crescere e avvicinare le squadre che precedono in classifica la Cremonese.