Alex Sandro sul piede d’addio, destinazione a sorpresa | Una Big italiana lo prende a gennaio

L’esperto difensore brasiliano, alla Juventus dal 2015, potrebbe lasciare Torino già a metà stagione, ma per restare in Serie A.

Una striscia aperta di sei clean sheets e ben otto delle prime 11 giornate di Serie A chiuse senza gol al passivo. La Juventus sembra essere tornata ai tempi della BBC, avendo ritrovato quella solidità difensiva che era stata persa nelle prime due stagioni dell’”Allegri-bis” e primo ingrediente per sperare di tornare di lottare per lo scudetto.

Almeno questo è ciò di cui è convinto il tecnico livornese, ormai abituato a fare spallucce sulle critiche al gioco troppo speculativo della propria squadra di fronte ai dati scintillanti della propria fase difensiva, peraltro “zavorrati” dalla notte da incubo contro il Sassuolo, che ha visto Szczesny incassare più del 50% del bottino totale dopo i primi 990 minuti di campionato.

Eppure, un anno fa dopo 11 giornate del campionato 2022-’23, la Juventus aveva subito appena un gol in meno rispetto a quest’anno, sette contro sei, ma i paragoni in questo caso lasciano il tempo che trovano per diversi motivi. In primo luogo lo scorso anno nello stesso periodo dell’anno i bianconeri avevano disputato anche quattro partite di Champions League, e poi il roster è oggettivamente diverso.

Nell’anomala stagione che vide al suo interno il Mondiale in Qatar, infatti, Allegri aveva potuto contare su un pacchetto di difensori più nutrito che comprendeva anche Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Sul traumatico addio dell’ex capitano si è già scritto tanto, mentre il brasiliano è attualmente fuori a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo tiene lontano dai campi da fine settembre.

Juventus, Alex Sandro dal rinnovo automatico al possibile addio

Classe ’91, il brasiliano ha finora disputato solo due partite, le prime del campionato contro Udinese e Bologna, nella sua nona stagione alla Juventus. Già superata la boa delle 300 presenze, per l’ex Porto questa sembra però dover essere l’ultima annata in bianconero, ma secondo indiscrezioni di mercato non è neppure certo che il numero 12 non diventi protagonista di un clamoroso trasferimento già a gennaio.

In verità il suo addio alla Juve si sarebbe dovuto consumare già nel giugno scorso a parametro zero, ma la continuità di impiego datagli da Allegri nella scorsa stagione ha permesso ad Alex Sandro di ottenere il rinnovo automatico, previsto alla soglia del 50% di presenze. Del resto il tecnico bianconero lo ha reinventato come centrale della difesa a tre, seppur con risultati altalenanti.

Roma, emergenza in difesa: spunta l’idea Alex Sandro

Considerando che Bonucci non è ancora stato sostituito e la necessità di avere alternative ai tre titolari Gatti, Bremer e Danilo, l’esperienza e la duttilità di Alex Sandro potrebbero ancora servire durante la stagione, ma a gennaio la Roma sarebbe pronta a bussare alla porta della Juventus per assicurarsi le prestazioni del brasiliano.

In vista della possibile partenza di Leonardo Spinazzola, degli impegni tra campionato e Europa League e dell’emergenza legata agli infortuni in difesa, José Mourinho gradirebbe avere a disposizione un elemento affidabile utilizzabile in più ruoli e con il quale ci sarebbe “affinità” linguistica. L’affare è comunque tutto da impostare, dal momento che anche a Torino, pur senza impegni europei, devono fare i conti con una coperta in difesa piuttosto corta.