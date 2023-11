Wanda Nara, la confessione su Icardi dopo la malattia: “Lo faceva in piena notte” | L’ha beccato così

La showgirl è rimasta molto colpita dal comportamento del marito in un momento di grave difficoltà a livello personale.

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai diventata un classico intramontabile per il mondo dello spettacolo e del gossip. L’ex bomber e capitano dell’Inter ha vissuto diverse stagioni in campo e fuori. Gol, felicità ma anche momenti bui con la moglie.

La showgirl, diventata nel tempo anche agente del calciatore, ha fatto davvero poco per non alimentare il mito della coppia che scoppia. Tra interviste, programmi tv e post enigmatici sui social, in tanti si sono fatti un’idea, scaricando quasi sempre tutte le responsabilità addosso alla soubrette argentina.

Tornata in Italia per partecipare al programma “Ballando con le stelle”, Wanda Nara si è aperta e ha svelato i momenti difficili che accompagnano chi deve lottare contro la malattia. In un primo momento ha fatto davvero fatica a chiamarla con il suo nome, dopodiché ha provato ad esorcizzarla.

La leucemia è una brutta bestia ma Wanda Nara si è subito dimostrata forte e volenterosa nell’affrontarla. Lo ha fatto per sé e per la sua famiglia, trasmettendo anche ai figli quei valori fondamentali come il coraggio che non possono mai mancare.

Il messaggio per la famiglia

La showgirl argentina si è messa nuovamente in gioco. “Sono qui per mandare anche un messaggio di normalità ai miei figli” ha detto ai microfoni della Rai in occasione del programma al quale sta partecipando come ballerina.

In questa battaglia non è stata sola ed è emerso anche il ruolo fondamentale del suo partner. Dopo la crisi del 2021 la coppia ha provato a ricucire e le ultime dichiarazioni di Wanda Nara fanno pensare che stia tornando il sereno tra i due.

“L’ho beccato così alle 4 del mattino”

Mauro Icardi non poteva segnare un gol più bello. È la stessa Wanda Nara ad aprirsi e a confessare quanto accaduto dopo aver scoperto di essere malata di leucemia. “Mi ricordo che ero in ospedale, stavo dormendo. Mi sono alzata, saranno state le 4 di mattina e ho trovato Mauro con il telefono in mano“.

Anche l’ex Inter non si è mai arreso di fronte a questo ostacolo. “Stava cercando le cure da fare in tutto il mondo, dove portarmi per farmi guarire”. Parole che ci aiutano a capire l’attaccamento del calciatore alla famiglia, sempre pronto ad aiutare i suoi cari nel momento del bisogno.