Clamoroso Jacobs, il campione olimpico lascia l’Italia | Annunciata la sua nuova Nazione

La notizia ha fatto il giro del mondo. Ecco cosa è successo e dove si trova adesso il campione italiano. La scelta farà discutere.

Conosciamo tutti le grandi doti di Marcell Jacobs, vincitore di 2 ori olimpici a Tokyo nel 2020 grazie a due imprese nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Un campione assoluto che vuole tornare al più presto a quei livelli, facendo sognare milioni di tifosi davanti alla tv.

Jacobs ci ha sempre messo la faccia e, soprattutto quando le cose non andavano per il verso giusto, ha cercato di trovare la giusta motivazione nell’allenamento. A questi livelli non si può certamente lasciare nulla al caso, ecco perché il piano d’attacco è stato già stilato e l’atleta lo sta rispettando con grande forza di volontà.

Ogni piccolo dettaglio può fare la differenza tra un’ottima gara e un record. Lui che ha sempre corso con in testa il cronometro e non si è mai accontentato, ora cerca una nuova strategia per scrivere un’altra importantissima pagina di storia.

Le immagini di cui vi stiamo per parlare hanno fatto il giro del mondo. Se a prima vista non sembra esserci nulla di strano, in tanti si sono chiesti il perché di questa scelta. Ecco di cosa si tratta. A volte un cambiamento così importante può fare bene a chi vive di stimoli in ogni situazione.

Dall’Acquacetosa agli USA

Il protagonista della nostra storia è presente anche sui social network e l’ultima novità del suo percorso è stata accolta con entusiasmo dai fan. Dopo i faticosi allenamenti all’Acquacetosa a Roma, ecco la svolta che nessuno si aspettava.

Il velocista ha scelto la temperatura mite della Florida per provare nuovi metodi di allenamento e ritrovare la forma migliore. Un passo importante per la carriera del campione italiano, da sempre interessato a migliorare lavorando sui dettagli in pista e fuori.

Il campione ha scelto lui

È successo a tanti atleti di alto livello. Modificare i propri allenamenti e di conseguenza il proprio stile di vita, ha spesso accompagnato questi campioni verso nuovi lidi. Anche Jacobs non vuole essere da meno e per questo c’è un’altra piccola novità.

Non solo il trasferimento negli USA per allenarsi ma soprattutto la scelta della guida tecnica e magari anche spirituale. Si tratta di Rana Reider, vero e proprio guru della velocità. L’obiettivo è quello di entrare nel salotto di Usain Bolt e Carl Lewis, gli unici due atleti che sono riusciti a confermarsi dopo una vittoria olimpica. Parigi 2024 è alle porte e Jacobs farà di tutto per andare oltre i propri limiti.