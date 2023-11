Fu il peggior nemico di Cristiano Ronaldo in Serie A | Ufficiale il suo ritorno già da subito

Contese in particolare un premio individuale al portoghese, sorprendendo tutti con una stagione da record. Adesso è ufficiale il suo ritorno.

Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato un’evento incredibile sia per i tifosi della Juventus che per la Serie A in generale. Il suo impatto mediatico è stato tale da migliorare le performance anche dei suoi avversari, “costretti” ad alzare l’asticella delle prestazioni.

È ad esempio il caso di Ciro Immobile, che in quegli anni ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera: in maglia Lazio ha segnato in Serie A 71 gol nelle tre annate in permanenza bianconera di CR7, raggiungendo il record del Pipita Higuain di marcature stagionali in campionato (36, nella stagione 2019-2020).

Il portoghese invece, sebbene non sia riuscito a portare a Torino quella Champions League che mancava dal 1996, ha comunque portato a casa numeri importantissimi dalla sua esperienza bianconera (non solo relativi all’ingaggio, comunque altissimo, di circa 30 milioni di euro annui).

Il “Siuuuum” è stato urlato infatti per 101 volte dal 2018 al 2021, di cui 81 in Serie A, 4 in Coppa Italia, 14 in Champions League (di cui solo 3 in quella meravigliosa notte torinese in cui si compì la rimonta perfetta, contro il Cholo Simeone) e 2 volte in Supercoppa Italiana.

Simy, la stagione della vita contro Ronaldo

2020-2021, la classifica finale dei marcatori in Serie A recita: Ciro Immobile, Nwankwo Simy (20 gol). Esatto, proprio quel Simy che nella stagione precedente all’arrivo di Ronaldo gelò i tifosi bianconeri con un gol in rovesciata allo Scida di Crotone (la seconda sforbiciata subita dai bianconeri nella stagione 17-18, dopo appunto quella di… CR7).

In un Crotone guidato da Serse Cosmi che finirà la stagione all’ultimo posto della classifica, a rubare l’occhio sono state proprio le prestazioni del nigeriano, il cui exploit gli valse il prestigioso titolo di “miglior marcatore all time della storia del Crotone”.

Il ritorno del bomber

Simy, oggi alla Salernitana, ha passato un momento difficile della sua carriera, essendo stato messo fuori squadra dal precedente allenatore Paulo Sousa. Ora però, con Filippo Inzaghi sulla panchina, può essere arrivato il momento di ritornare a segnare.

L’infortunio di Jovane Cabral infatti ha riaperto la possibilità di inserire il nigeriano in lista campionato e, contro ogni precendente pronostico, può giocare da subito contro il Sassuolo. Un’ottima notizia per il bomber che aveva sorpreso tutti ma di cui se n’erano perse inspiegabilmente le tracce (2 gol nelle ultime 4 stagioni).