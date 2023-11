Inter, non ci puoi credere | Venduto senza pensarci troppo, ora vale 100 milioni di euro

L’Inter di Simone Inzaghi alle prese con un rimpianto di mercato che potrebbe essere insopportabile da digerire.

Il cammino inesorabile dell’Inter sembra procedere spedito verso un campionato che in questo momento sta dominando, marciando verso la seconda stella che sarebbe storica per modi e proporzioni.

Le rivali principali stanno faticando: il Napoli (Campione d’Italia in carica) sembra lontano parente di sé stesso, e i tifosi cominciano a spazientirsi per la mancanza d’identità che lo scorso anno era presente in maniera forte nello spogliatoio e sul campo.

Il Milan ha perso la leadership dei suoi uomini più preparati mentalmente, e forse anche la fiducia in Stefano Pioli dopo la figuraccia di San Siro contro l’Udinese. Non è tanto il risultato (seppur grave) contro i friulani ad aver lasciato stupore negli occhi dei suoi tifosi, quanto un atteggiamento rinunciatario che è francamente inspiegabile per una squadra che solo 18 mesi fa alzava al cielo il suo 19esimo titolo.

L’equivoco tattico poi, non ha dato i frutti sperati e anzi, ha sollevato ancora più polemiche: l’inserimento di Jovic e lo spostamento (nella pratica) di Leao ad esterno di centrocampo non ha fatto altro che alimentare il clima generale di incertezza in cui è maturata la debacle.

Rimpianti di mercato: la storia non è finita?

In principio, fu Pirlo: il suo scambio con Coco portò di fatto il Maestro a legarsi per sempre ai colori rossoneri, innescando una serie di rimpianti nerazzurri che spesso e volentieri i tifosi ricordano con poco affetto.

Come ad esempio il caso Coutinho: venduto a 10 milioni di euro al Liverpool, che pochi anni dopo strappò dal Barcellona un accordo potenziale (bonus compresi) di 160 milioni di euro. Un’infinità ingiusticabile dell’era pre-Covid. Menzione speciale per Nicolò Zaniolo: il jolly offensivo fu spedito a Roma in fretta e furia come contropartita nell’affare Nainggolan, rivelandosi poi molto più performante del centrocampista belga.

Il prossimo potrebbe essere Gabigol?

Gabigol al Manchester United, uno scenario che potrebbe non essere impossibile. A rivelarlo è il Daily Mirror: secondo il tabloid inglese, i Red Devils sarebbero disposti a riportare il brasiliano in Europa dopo la pessima esperienza con l’Inter nella stagione 2016/17.

Per convincere il Flamengo a privarsi di lui, avrebbero offerto sul piatto il cartellino di Antony, che approdò ad Old Trafford solo pochi mesi fa per la cifra monstre di 95 milioni di euro.