‘Siamo amici ma gli tolgo il posto’: Donnarumma avvisato | Sarà lui il nuovo numero 1

Il portiere non ha dubbi su chi meriterebbe una nuova chance per difendere la porta della formazione prestigiosa. Ecco cosa ha detto.

Stima e rispetto, forse anche amicizia. Quando si gioca e in palio c’è qualcosa di importante, si mette tutto temporaneamente in stand by. È proprio quello che sta succedendo tra i due giocatori. Due profili importanti, uno arrivato forse al culmine della propria carriera, l’altro ancora al lavoro per diventare il migliore.

Il trasferimento in estate aveva certificato i suoi mezzi. L’Inter ci aveva provato ma in quel momento non aveva le risorse economiche per affondare il colpo. Poi è arrivato il Tottenham (che ha sicuramente meno problemi di liquidità rispetto a qualunque club italiano, ndr) e ha messo tutto nero su bianco.

Il confronto con i top del ruolo era assolutamente necessario. Un paragone utile per migliorarsi, non certo per fare chiacchiere. Ora che le prestazioni si fanno sempre più convincenti, il portiere italiano sa chi deve ringraziare e quale direzione dovrà prendere il suo percorso.

Umiltà sì ma anche coraggio e ambizione. Stare alle spalle dei migliori può anche voler dire provare a superare i maestri. Il giocatore non ha dubbi su chi potrebbe prendersi la maglia da titolare per scrivere una nuova pagina della storia azzurra.

Sorpasso in vista?

Le ultime prestazioni con la maglia del PSG non sono sempre state all’altezza del nome. Gigio Donnarumma è finito nuovamente sotto la lente di ingrandimento di stampa e tifosi. Da quando è a Parigi non si contano più le prime pagine che hanno provato a destabilizzarlo.

L’ex Milan, considerato negli stadi italiani un traditore, sta cercando con tutte le forze di rinfrescare un’immagine un po’ annebbiata. È ancora tra i migliori portieri al mondo? La risposta a questa domanda è legata anche all’esistenza di possibili alternative tra i pali, il nuovo che avanza.

“Io titolare? Ci spero sempre”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario non ha fatto nulla per nascondere la sua voglia di primeggiare nel mondo. “Con Donnarumma (titolare dell’Italia, ndr) ci sono sempre rispetto e amicizia, io titolare dell’Italia? Ci si spera sempre”.

Parole che sanno di passaggio di consegne nel medio termine. Se il portiere del PSG non dimostrerà di aver imparato la lezione dagli errori del passato, l’ex numero 1 dell’Empoli proverà a togliergli i guantoni dalle mani. Donnarumma è avvisato.