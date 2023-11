Clamoroso Cassano: torna a parlare sul mistero della Bobo TV | C’entra una quinta persona

Il talento di Bari vecchia è tornato sull’argomento ‘Bobo TV’, parlando ai microfoni di Valerio Staffelli. La rottura potrebbe essere stata causata da…

La Bobo TV non esiste più. O perlomeno, non esiste più come l’abbiamo conosciuta: infatti, il “frontman” del gruppo (ovviamente, parliamo di Christian Vieri) ha annunciato lo scorso lunedì che Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani non avrebbero più collaborato con il format.

In molti si sono interrogati sul perchè di una decisione così dolorosa e soprattutto così improvvisa, dopo che i quattro hanno conquistato il web (e in particolare, Twitch) col loro programma a tema calcistico.

Sono state innumerevoli le interpretazioni date dagli utenti, dispiaciuti per l’addio di un legame che sembrava indissolubile sia davanti la telecamera che nella vita di tutti i giorni: alcuni hanno ipotizzato dei dissapori legati a fattori economici, altri a questioni meramente personali.

Fabrizio Corona non si è risparmiato nel raccontare la sua versione dei fatti sull’ormai ben noto Dillinger News. Ecco le parole del post: “Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”.

Lele Adani criptico sull’argomento

La storia su Instagram dell’ex opinionista di Sky non ha contribuito a svelare il mistero che in queste ore sta tenendo col fiato sospeso il web. Perchè i quattro si sono separati?

“Ragazzi… non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forti alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football.”: questo il contenuto della story, recitato con addosso la felpa della Bobo Tv. Un messaggio che suona come distensivo nei confronti dei suoi ormai ex compagni di viaggio.

Cassano a Striscia la Notizia spiega i motivi del suo addio alla Bobo TV: “C’entra una quinta persona” ⚠️https://t.co/V6Mm1CTlyS — GOAL Italia (@GoalItalia) November 6, 2023

Cassano intervistato da Staffelli

“Non si deve decidere in uno, non si deve decidere in cinque”: queste sarebbero le parole di Antonio Cassano pronunciate ai microfoni di Valerio Staffelli nella puntata odierna di Striscia la Notizia.

Secondo quanto riportato dal portale Goal infatti, l’ex Pibe de Bari Vecchia avrebbe fatto intendere che alla base della decisione di separarsi non ci sarebbe una questione economica ma delle divergenze di vedute con un’ipotetica quinta persona.