Milan, grande svolta per i rossoneri: ecco l’uomo giusto | Attesissimo a Milanello

Rossoneri nel vortice della crisi dopo la sconfitta contro l’Udinese: la società corre ai ripari, presa la prima importante decisione.

In casa Milan è scattato ufficialmente lo stato di crisi. La sconfitta casalinga contro l’Udinese, la seconda di fila a San Siro ancora senza reti all’attivo come contro la Juventus, ha certificato il momento di grande difficoltà che stanno vivendo i rossoneri, a livello di gioco e di risultati.

In verità, come rivendicato dallo stesso Stefano Pioli, contro i friulani è mancata anche la prestazione, dopo che la gara contro i bianconeri, condizionata dalla precoce espulsione di Thiaw, aveva lasciato non pochi rimpianti a Giroud e compagni, poi travolti senza appello in casa del PSG di Kylian Mbappé.

I fischi che hanno riaccompagnato negli spogliatoi la squadra al termine della gara decisa dal calcio di rigore trasformato da Roberto Pereyra hanno convinto i dirigenti del Milan ad attuare una “procedura d’emergenza” in vista delle prossime due gare prima della sosta, il match di ritorno contro il PSG; decisivo per il cammino in Champions, e la partita di sabato 11 in casa del Lecce.

La posizione di Pioli non è al momento in discussione. L’allenatore paga anche la lunghissima catena di infortuni che sta flagellando la squadra, in particolare nel reparto difensivo, oltre che il rendimento non eccezionale di alcuni dei giocatori arrivati durante il mercato estivo. Si pensi a Tijjani Reijnders, calato dopo un ottimo avvio di stagione, e a Luka Jovic, vice Giroud prelevato dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato.

Crisi Milan, Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno

Il ricorso al mercato di gennaio è pressoché certo. Lo stesso Pioli ha anticipato il probabile arrivo di almeno un difensore, ma non si esclude che qualcosa possa venire fatto anche nel reparto offensivo. Un altro “nuovo acquisto” potrebbe arrivare fuori dal campo e il riferimento è al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in un ruolo da definire, a metà tra il motivatore e il consulente.

L’”apparizione” dello svedese a Milanello era già stata provvidenziale dopo il tracollo nel derby a inizio settembre. Il colloquio avuto con gli ex compagni, a favore di telecamere, aveva infatti aiutato la squadra a ripartire di slancio, fino ad arrampicarsi in testa alla classifica prima della sosta di ottobre. Zlatan potrebbe però non essere l’unico ex a tornare presto a respirare l’aria del centro sportivo rossonero.

Mercato Milan, scelto il rinforzo per l’attacco

Il prossimo rinforzo in attacco potrebbe infatti avere le sembianze familiari di Lorenzo Colombo. L’attaccante di Vimercate, classe 2002, è rimasto alla corte di Pioli fino alla fine di agosto prima di venire ceduto in prestito al Monza, dove sta convincendo tutti a suon di gol e prestazioni di livello, degne di un attaccante giovane, moderno e completo. Proprio quello che manca al Milan attuale.

Colombo, prodotto del vivaio rossonero, ha già giocato una manciata di spezzoni con il Milan tra campionato e Europa League tra il 2019 e il 2021, prima di iniziare la lunga trafila dei prestiti. A Monza la crescita sta continuando pertanto non è escluso che Lorenzo, destinato a tornare alla base a giugno, possa giocarsi le proprie carte per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, che compirà 38 anni a settembre, eppure miglior marcatore stagionale dei rossoneri.