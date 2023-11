“Squalifica molto più lunga”: Tonali, la notizia è orribile | Cosa rischiano lui e il Milan

L’ex calciatore di Serie A alle prese con una nuova sentenza. Le cose potrebbero peggiorare ancora.

Oltre il danno la beffa. La carriera di Sandro Tonali è davvero appesa a un filo dopo lo scandalo legato al calcio scommesse. L’ex centrocampista del Milan avrebbe ammesso il suo problema con la ludopatia e adesso anche il Newcastle vuole vederci chiaro.

Il trasferimento in Premier League della passata stagione, vero e proprio capolavoro dei rossoneri per la cifra incassata (circa 70 milioni di euro, ndr) ora è in dubbio. Il Milan sapeva di questo vizio extra campo? Le ultime indiscrezioni mettono ulteriore carne al fuoco.

Il centrocampista italiano ha mostrato nelle sedi opportune tutte le sue debolezze, dimostrandosi pronto a collaborare. La prima squalifica è arrivata. Tra i tabù legati all’essere calciatore, Tonali è riuscito a oltrepassare quel limite che ti attribuisce l’etichetta di colpevole.

La situazione è molto delicata e ulteriori confessioni potrebbero soltanto peggiorare l’immagine di un calciatore già molto apprezzato dai suoi nuovi tifosi per le caratteristiche di lotta e temperamento. Questa volta però il campo non parlerà perché sarà il tribunale a farlo.

Nuova squalifica in arrivo

Tonali è finito nuovamente sotto i riflettori, non certo per una bella giocata o un gol frutto di un inserimento in area di rigore. La Football Association (la Federazione Inglese, ndr) ha aperto un’indagine per verificare se la responsabilità di Tonali nel caso calcio scommesse subito dopo il trasferimento in terra inglese.

In quel caso dovrebbero essere chiarite le posizioni dei due club oltre a quella del giocatore, pronto a subire una nuova squalifica, più lunga rispetto a quella dei 10 mesi che gli è appena stata inflitta. Uno scenario terribile per il giocatore ma anche destabilizzante per le due squadre coinvolte.

Tante domande e un un’unica risposta

La posizione di Sandro Tonali ora si complica. Il Milan era al corrente della situazione (il problema con le scommesse illegali reiterate, ndr)? Il giocatore ha continuato a compiere azioni illegali anche dopo il trasferimento al Newcastle? Da qui parte un’altra fase dello scandalo più chiacchierato.

Il centrocampista ha scommesso su una delle due squadre per le quali ha giocato? La FA ora dovrà fare luce sulla vicenda e far emergere la verità. Solo allora il club inglese deciderà se prendere provvedimenti nei confronti del suo tesserato. Arrivano nuove nubi scure all’orizzonte per l’ex simbolo del nuovo corso rossonero.