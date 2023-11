“Stagione praticamente finita”: Inter, notizia tremenda | Mani nei capelli per Inzaghi

Sabato dolceamaro per Inzaghi e i tifosi nerazzurri: la gioia per la vittoria di Bergamo venata da una pessima notizia.

L’Inter ha iniziato nel miglior modo possibile il bimestre conclusivo di un 2023 che è già da ricordare per i colori nerazzurri, ma che dirà molto sulle ambizioni della squadra in questa stagione.

Tra campionato e Champions League, infatti, l’asticella delle difficoltà per la squadra di Simone Inzaghi si alzerà infatti in maniera significativa proprio nella coda dell’anno solare, dopo gli impegni non proibitivi presentati dal calendario del primo terzo di Serie A. Cosi, in attesa di affrontare Juventus, Napoli e Lazio prima della fine dell’anno, ecco il significativo colpaccio di Bergamo contro l’Atalanta.

Al Gewiss Stadium si presentavano due squadre con la casella zero alla voce gol subiti in casa e in trasferta. Ebbene, il 2-1 finale per i vice campioni d’Europa ha visto evaporare entrambe le imbattibilità, ma a sorridere è stata solo l’Inter, capace di portare a casa tre punti d’oro e di restare a punteggio pieno in trasferta: cinque vittorie su cinque lontano da San Siro in campionato, con appunto una sola rete al passivo.

Quella realizzata da Gianluca Scamacca, favorita da uno svarione di Federico Dimarco, non ha però fatto troppo male ad Inzaghi, che a fine partita ha sottolineato la prestazione di sostanza della squadra, in grado di soffrire nella prima parte del match e in quella finale, gestendo però per larghi tratti con personalità il doppio vantaggio.

Brivido Inter: Inzaghi trema per l’infortunio di Pavard

Insomma, l’Inter vista a Bergamo può guardare al futuro con ottimismo e preparare con fiducia la trasferta di Salisburgo, che può dare il pass anticipato per gli ottavi di Champions League. Eppure il match contro l’Atalanta rischia di essere costato caro per un titolarissimo di Inzaghi.

L’infortunio subito da Benjamin Pavard nella parte finale del primo tempo sembra infatti essere piuttosto serio. Nel contrasto con Ademola Lookman il difensore francese ha subito un “trauma distorsivo al ginocchio, che dovrà essere rivalutato” come ha fatto sapere lo staff medico dell’Inter già durante la partita. L’ex Bayern Monaco è parso molto dolorante, ma vederlo in piedi già durante la partita, addirittura festeggiare le reti della squadra e salutare i tifosi a fine gara, dà speranza a Inzaghi.

Inter, Pavard ko: le parole di Inzaghi, stagione a rischio

“La rotula di Benjamin è uscita e poi rientrata, speriamo bene” ha detto il tecnico emiliano a fine partita. Sui social l’allarme è scattato immediato: “Il problema: Per Pavard la stagione è praticamente finita” si legge in un tweet del tifoso nerazzurro Pepsilon pubblicato durante il match. Potrebbe non essere così, ma il rischio di un lungo stop è concreto.

Anche nella migliore delle ipotesi, infatti, il 2023 di Pavard è da ritenersi concluso, dal momento che in caso di sublussazione della rotula l’assenza prevista dai campi non sarà inferiore ai due mesi. Qualora invece si tratti di lussazione le tempistiche si allungherebbero, con tutte le conseguenze del caso per l’Inter e per Inzaghi, che rischia di perdere uno dei fiori all’occhiello dell’ultima campagna acquisti. Al netto dell’affidabilità mostrata da Matteo Darmian, decisivo nell’azione del rigore procurato contro l’Atalanta, Pavard rappresenta un valore aggiunto per la difesa dell’Inter a livello di esperienza, duttilità e affidabilità