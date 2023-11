Prendono il nuovo Baggio | Commisso e Barone scatenati: pronti a dargli la maglia numero 10

Roberto Baggio per Firenze rappresenta l’apoteosi massima raggiunta nel calcio: la sua gloriosa #10 potrebbe avere un nuovo proprietario.

Nico Gonzalez è attualmente il numero 10 della Viola. Alla sua terza stagione per la Fiorentina, l’argentino sembra aver trovato la sua dimensione definitiva, risultando decisivo per il successo suo e dei compagni, trascinandoli con giocate incredibili e gol.

7 reti stagionali di cui 5 in campionato (media di 1 gol ogni 127 minuti giocati) e i 2 decisivi nei playoff che hanno permesso a Vincenzo Italiano di qualificarsi alla seconda edizione consecutiva di Uefa Conference League (in cui perse contro il West Ham la scorsa finale).

Quello che i tifosi sperano è che Nico possa rimanere a lungo in maglia viola, ma sono consci che se arrivasse una buona offerta potrebbe salutare l’Artemio Franchi. La Premier League è il campionato più “pericoloso” in questo senso, dal momento che ha il gradimento del ragazzo e le disponibilità economiche più importanti.

Già la scorsa estate, Brentford e Everton avevano fatto delle proposte concrete a Commisso, rispettivamente di 30 e 20 milioni di euro. La richiesta di 40 milioni non è stata esaudita, e così l’ex Stoccarda rimase a Firenze.

Cosa succederebbe se dovesse salutare?

Sicuramente l’idea è quella di scovare talenti non eccessivamente costosi ma futuribili e di talento. In questo senso va l’obiettivo per eccellenza del patron italoamericano: parliamo ovviamente di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli che sembra sempre più futuro sposo dei toscani.

Come anche testimoniabile da Fabiano Parisi (che proprio dall’Empoli si è trasferito in estate per 10 milioni di euro), Vincenzo Italiano sarebbe l’allenatore perfetto per il fantasista nativo di Poggibonsi: sia per la sua propensione al gioco offensivo che per la sua attitudine a lavorare con i giovani prospetti.

Come giocherebbe la Fiorentina con Baldanzi?

Sicuramente il nodo cruciale dell’abito tattico con Baldanzi in rosa sarebbe quello del trequartista. Difficile pensare che possa andare a ricoprire il ruolo di esterno, visto che anche ad Empoli è stato provato in quella posizione senza convincere particolarmente Andreazzoli e Zanetti.

Quindi, 4-2-3-1 o 4-3-1-2: nella prima ipotesi, giocherebbe attorno ad una punta (in questo momento Beltran sembra avere i favori del pronostico per diventare il titolare) e due esterni larghi; nella seconda ipotesi, farebbe il 10 puro alle spalle di due punte. Sebbene non rappresenti l’ipotesi più percorribile, è bene considerare che Italiano ha spesso adottato degli abiti camaleontici alle sue squadre e, la sua predilezione per Nzola potrebbe convincerlo a cambiare anche questa volta.