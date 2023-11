È fatta, ha firmato con il Milan: “Fino al 2026” | L’attaccante annunciato poco fa

Colpo importante per la squadra di Stefano Pioli. Ecco di chi si tratta e qual è stato finora il suo percorso prima del salto.

L’attualità in casa Milan si chiama Udinese. Un confronto davanti a 70 mila spettatori che non vedono l’ora di esultare di fronte alle prodezze di Leão e compagni. Stefano Pioli pensa a una variazione del classico modulo di partenza. L’indicazione principale prevede la prudenza.

Sarà 4-4-2 con un ballottaggio ancora aperto, quello tra Jovic e Okafor per affiancare Olivier Giroud. Proprio dall’attacco il tecnico rossonero si attende delle risposte, magari grazie all’apporto di più giocatori alla fase offensiva. Le ultime gare hanno dimostrato una lacuna abbastanza evidente.

I rossoneri credono allo scudetto ma dovranno conquistare i tre punti per mettere pressione a chi sta davanti, ovvero l’Inter. Per quanto riguarda gli altri reparti del campo, Pioli ha evidenziato qualche mancanza e non si esclude l’innesto di un difensore a gennaio.

Prima della prossima sosta però serviranno punti importanti per guardare con fiducia all’evolversi della stagione. Il Milan deve lottare sempre per i migliori risultati possibili in campionato e in Europa.

Tutti i nomi per il Milan che verrà

La difesa sembra essere il reparto da ridisegnare già nel mercato di gennaio. Gli infortuni di Pellegrino e Kalulu complicano parecchio i piani dell’allenatore e a Milanello nessuno vuole perdere altri punti preziosi. Ecco perché ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per il reparto arretrato.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan tenterà un approccio con l’Arsenal per l’ex Spezia Jakub Kiwior, promettente difensore pagato dai Gunners oltre 20 milioni di euro soltanto un anno fa. Un investimento per il futuro che per ora non sta dando i suoi frutti. Nel frattempo il primo colpo dei rossoneri è ufficiale.

Il colpo è ufficiale

Come comunicato dal Milan attraverso i propri canali ufficiali, il calciatore ha finalmente firmato il contratto. Stiamo parlando di Alessandro Bonomi, attaccante classe 2006 della Primavera del Milan.

Alessandro Bonomi, attaccante classe 2006 del #MilanPrimavera e al Milan da nove anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 30 giugno 2026 🔴⚫️#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/9x41fkiZQE — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) November 2, 2023

Il giocatore rossonero, cresciuto nelle giovanili da ben 9 anni, ha firmato il suo primo contratto da protagonista e ha come sogno nel cassetto un percorso simile all’idolo Olivier Giroud. Il campo ci dirà quanto è alta l’ambizione del ragazzo.