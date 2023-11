Non pensiamo più a Pogba | Il suo sostituto viene dall’Italia e Allegri lo vuole maledettamente

Paul Pogba fa ormai parte del passato per la Juventus, che ora guarda al futuro: ecco già pronto il suo sostituto.

La storia del Polpo è indicativa del rendimento che hanno avuto i parametri zero alla Juventus negli ultimi anni. Quello che si sarebbe dovuto rivelare come il colpo dell’anno (tecnicamente e nostalgicamente) è finito con l’essere il flop del secolo, per le aspettative disilluse dei tifosi.

Il numero 10 è solo l’ultimo dei deludenti ingaggi dagli svincolati: affianco a lui, entra di diritto in questa personale classifica Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese approda in maglia bianconera nel 2019 col chiaro intento di ripetere le eccellenti prestazioni che lo resero grande all’Arsenal.

Ingaggio da top player assoluto, leggendario numero 8 sulle spalle (che fu, tra gli altri, di Marchisio e Tardelli) ma resa insufficiente sia con Sarri, che con Pirlo e Allegri. Nella stessa sessione, arrivò Adrien Rabiot con la stessa modalità di acquisizione: prima di raggiungere il livello odierno, il francese dovette superare una crisi lunga (e pagata profumatamente) 3 anni.

Altro parametro zero dal CV mitologico, altra delusione: questa volta parliamo di Angel Di Maria, che pochi sprazzi di genio a parte, si è fatto ricordare più per le assenze (alcune un po’ sospette, col Mondiale di mezzo) che per altro.

La situazione attuale a centrocampo

Con Pogba che è in attesa di giudizio, Fagioli che ne avrà fino a maggio e McKennie impegnato sulla fascia destra (per sostituire Weah, altro infortunato), la situazione in mediana comincia a farsi decisamente complicata.

Allegri ha a disposizione per la partita contro la Fiorentina i soli Locatelli, Miretti e Rabiot oltre ad Hans Nicolussi Caviglia, che attende però ancora il suo debutto stagionale. Ecco perchè, a domanda diretta nella conferenza pre Firenze, il livornese ha risposta col solito aziendalismo, azzardando Iling Junior e Cambiaso come cambi eventuali a centrocampo.

Il Flaco Colpani come soluzione ai problemi?

Andrea Colpani, centrocampista italiano del Monza, è finito nel mirino della Juventus. Il rendimento del “Flaco” ha attirato l’interesse dei principali club italiani e anche Allegri lo vorrebbe con sè per molteplici motivi.

Il primo di questi è l’assoluta duttilità del 28 brianzolo: la qualità di cui possiede lo rende appetibile sulla trequarti, grazie ad una imprevedibilità che in questo momento manca ai bianconeri. Il secondo motivo è il buon rapporto con Adriano Galliani, fattore che potrebbe rendere Torino una destinazione preferenziale per Colpani.