Non escludo il ritorno | Allegri deciso anche sul mercato: rivuole indietro il vecchio pupillo

Max Allegri ne è fan da sempre, oltre ad averlo lanciato lui in Serie A: ecco perchè il ritorno a gennaio alla Juventus non è da escludere.

Lo strano campionato di Massimiliano Allegri: a un passo dall’addio in estate, con le sirene arabe in sottofondo a suonare incessantemente. Ma il livornese aveva chiaramente ancora qualcosa dentro da dimostrare e, fino a qui, ha centrato perfettamente l’obiettivo.

Secondo posto attuale, messe alle spalle le rivali più quotate (Milan e Napoli) e ritrovato una difesa di acciaio: solo 6 i gol subiti fino a qui (di cui 4 in una sola partita, contro il Sassuolo) nonostante le pesanti defezioni all’interno della rosa.

Defezioni che partono dal caso Pogba (fermato e in attesa di squalifica definitiva per la sua positività al Dhea), proseguono con Nicolò Fagioli e la sua accertata ludopatia (tra l’altro è notizia di pochi minuti fa il suo accordo con la società per il rinnovo) e terminano con gli infortuni di Danilo e Weah.

Ciononostante, i bianconeri distano solamente 2 lunghezze dalla capolista Inter, assoluta favorita per la vittoria finale: basti pensare al clamoroso gap tra le differenze reti delle due squadre, con i bianconeri fermi a 10 e i nerazzurri che li doppiano a 20. La sfida dopo la sosta tra le due squadre ci dirà a che punto è la rincorsa di Allegri nei confronti di questo gap.

I ritorni sono sempre graditi

Il tecnico livornese negli anni, ci ha abituati a incredibili ritorni di fiamma, a partire proprio dal suo contratto: dopo due anni sabbatici, Acciughina preferì (per sua stessa ammissione) la ripresa da dove aveva lasciato piuttosto che una nuova esperienza al Real Madrid.

Da citare anche il ritorno di Leonardo Bonucci nel 2018, un anno dopo quella clamorosa separazione per rincorrere il rossonero del Milan. Oppure il Morata-bis, arrivato l’anno precedente con Pirlo ma accolto con grande entusiasmo da Allegri, sempre contento di avere una pedina così recettiva come lo spagnolo.

Soulè potrebbe essere il prossimo

Mati Soulè sta vivendo un periodo straordinario a Frosinone. Il suo bottino recita 5 gol e 1 assist: niente male, considerando che al Frosinone ci era andato (in teoria) per vivere un anno in sofferenza nel complicato clima della rincorsa salvezza.

Un rendimento talmente soddisfacente che potrebbe convincere Allegri a tornare sui suoi passi e riprenderlo con sè già a gennaio, magari in prospettiva di un cambio modulo che già contro il Verona avrebbe potuto utilizzare: col passaggio al 4-3-3 potrebbe infatti aver bisogno nuovamente dell’estro dell’argentino.