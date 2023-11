“La mia carriera finirà”: mondo del calcio sconvolto | Annunciato il ritiro

Il calciatore dice basta dopo aver capito il momento esatto della sua carriera in cui la magia è definitivamente finita.

Quanto è difficile dire addio al mestiere di una vita, una passione o semplicemente una vocazione? All’inizio della carriera tutto sembra possibile ma col passare degli anni si cresce e si valutano nuove priorità per il proprio futuro. Le cose cambiano molto velocemente.

È successo a tanti giocatori, che sono riusciti da soli a capire quando fosse arrivato il momento giusto. Per altri è arrivato un infortunio a ricordare il passare del tempo e un’integrità fisica da rivedere. Per altri ancora ci ha pensato la società a consigliare loro la scelta più difficile.

All’interno della parabola dei calciatori ci sono eventi che possono allungare la tua carriera o segnarla anche dal punto di vista emotivo. Non si tratta soltanto di un gioco.

Ecco perché il giocatore che ha calcato i campi di Serie A è riuscito a ritagliarsi un momento per riflettere sulla sua condizione, a maggior ragione dopo un episodio in particolare. Sono dunque tornate in mente quelle priorità che esistono nella carriera di ogni uomo.

La tragedia che ha scosso l’Olanda

Talvolta una partita di calcio può contenere momenti drammatici, dall’alto impatto emotivo. È successo al termine del match di Eredivisie tra Nec Nijmegen e Az Alkmaar. Il calciatore Bas Dost si è accasciato a terra privo di sensi trasformando quegli attimi in paura allo stato puro.

Un episodio che ha ricordato il malore di Christian Eriksen con la maglia della Danimarca. Proprio Bas Dost in quest’ultima gara era stato assoluto protagonista grazie a un gol e un assist. Il club ha comunicato che il calciatore era cosciente ed è stato portato in ospedale mentre non è ancora chiaro se sia stato usato il defibrillatore.

Il calciatore annuncia il ritiro

La tragedia sfiorata ha scosso anche l’ex centrocampista di Ajax e Genoa Lasse Schöne, che ora starebbe addirittura pensando all’addio. “Non puoi mai essere preparato per queste cose ma è incredibile che succedano nuovamente. È una cosa che ti fa pensare e ti fa venire dei dubbi”.

Poi la confessione: “Se devo essere sincero, penso al ritiro. So che un giorno la mia carriera finirà, non sono più giovane. In questi momenti tutto diventa più chiaro. Ci sono cose più importanti del calcio”. Dopo una lunga carriera Schöne sta per compiere l’ultimo passo.