Lo volevano Juve e Inter | Ma si è lesionato i flessori: che guaio in Serie A

Allegri e Inzaghi lo vogliono da sempre ma il comunicato ufficiale è impietoso: si è fermato per una lesione al flessore.

C’è un sottile filo rosso che collega Juventus e Inter in questa stagione, le due rivali di sempre che potrebbero finalmente regalarci uno scontro scudetto che manca da tantissimo tempo.

Le squadre di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi sono infatti appaiate al primo e secondo posto della classifica, con il Milan che al momento insegue in difficoltà, avendo perso gli scontri diretti con entrambe le compagini.

Chi ha sicuramente una squadra più apprezzata ad arrivare fino in fondo è, a detta di molti, l’Inter: la profondità della sua rosa le impone di dover a tutti i costi trovare i risultati che in campionato sono mancati la scorsa stagione, mettendole di fatto ancora più pressione.

La Juve ha invece fino a qui sorpreso, nonostante le difficoltà: ritrovarsi con gli ennesimi scandali extra sportivi fuori dal campo (Fagioli e Pogba docet) avrebbe tagliato le gambe un po’ a tutti ma i bianconeri, reduci dalle esperienze ‘formative’ degli ultimi mesi si son fatti le spalle larghe, macinando una serie invidiabile di risultati positivi.

Le emergenze in rosa la limitano

I sopracitati centrocampisti hanno contribuito a generare un’emergenza a centrocampo difficilmente gestibile: privarsi di due slot così importanti in una volta sola costringe Giuntoli a guardarsi intorno, alla ricerca di un affare a pochi spicci che possa colmare il gap.

Simone Inzaghi, dal canto suo, può vantare un’abbondanza a centrocampo che, nonostante il doppio impegno (triplo tra un po’, con l’avvento della Coppa Italia) continua a dare il problema opposto di abbondanza: Sensi non gioca mai, Klaassen poco di più, Frattesi infinitamente meno delle sue aspettative.

Nandez si è fatto male

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che piace a Juventus e Inter, si è fatto male in occasione della partita giocata all’Unipol Domus contro il Frosinone. L’uruguagio è stato più volte accostato a bianconeri e nerazzurri, jolly potenzialmente utile ad entrambe avendo in comune il modulo tattico perfetto per lui (3-5-2).

Una lesione ai flessori lo terrà fuori per qualche tempo, così come riportato dal comunicato ufficiale: “il calciatore uruguaiano nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”.