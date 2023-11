Milan, è apocalisse più profonda | Si ferma anche il pupillo di Pioli: 4 mesi out

Stefano Pioli e un periodo terribile sul campo e fuori: è notizia di pochi minuti fa l’infortunio di un suo fedelissimo. Riscontrata una lesione.

Il Milan non si riconosce più in sè stesso. 4 big match su 4 stagionali che si sono conclusi senza alcuna vittoria dei rossoneri: Inter, Juventus, Paris Saint-Germain e Napoli.

Il tema non è banale, dal momento che proprio le vittorie nei grandi appuntamenti erano state il viatico per il 19esimo scudetto conquistato nel 2021: a partire dal derby ormai leggendario in cui “si è girato Giroud”, alle vittorie multiple contro la Juventus, passando per il successo all’ultimo respiro contro la Lazio e il gol di Tonali.

Preoccupano gli errori concettuali della difesa di Pioli, evidenti specialmente contro nerazzurri e bianconeri: la difesa altissima è stata una spada di Damocle in testa alla squadra, con rispettivamente Thuram e Kean ad approfittare delle disattenzioni di Malick Thiaw.

Insieme al puro discorso tecnico, c’è un altra preoccupazione che tiene banco in casa Milan: le assenze per indisponibilità. Già contro la Juventus tra squalifiche e infortuni vari, la formazione rossonera è scesa in campo rimaneggiata e senza quei meccanismi che gli avevano permesso di vincere 7 delle precedenti 8 gare, pagando poi contro il cinismo bianconero.

Il punto dall’infermeria

La partita contro il Napoli ha restituito a Pioli un reparto infortunati sempre più corposo: a preoccupare particolarmente è Pulisic, titolarissimo di questa squadra e faro tecnico nei momenti di necessità. Capitan America è uscito per una paventata contrattura a fine primo tempo ma la buona notizia è che gli esami del lunedì hanno escluso lesioni di sorta.

È andata evidentemente peggio a Marco Pellegrino, l’argentino (che al Maradona ha esordito in Serie A) ha riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro e si fermerà, nella migliore delle ipotesi, per almeno 40 giorni.

Kalulu out per 4 mesi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu si fermerà per 4 mesi dopo la lesione riportata al tendine del retto femorale sinistro. L’intervento chirurgico è d’obbligo per lesioni di questo tipo e ora l’emergenza in difesa è palpabile.

Se poi consideriamo gli acciacchi fisiologici di Simon Kjaer (assente a Napoli per un affaticamento muscolare), ecco che Pioli potrà contare sui soli Tomori e Thiaw, oltre al giovane Simic aggregato dalla Primavera.