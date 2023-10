Ritorna all’Inter, boomerang clamoroso per Inzaghi | C’è già l’accordo

Il calciatore è pronto a vestire di nuovo i colori nerazzurri, questa volta per convincere l’ambiente.

È tutto pronto in casa nerazzurra per l’accoglienza che riserverà San Siro al grande ex. La Curva inviterà tutto lo stadio a comportarsi in una determinata maniera in vista del big match di domenica sera.

I nerazzurri, galvanizzati dall’importante successo in Champions League contro il Salisburgo, cercano tre punti per confermarsi come squadra leader della classifica. Dopo gli alti e bassi delle ultime stagioni, il calcio italiano ritrova Inter, Milan e Juventus a contendersi lo scudetto.

Il tutto senza dimenticare il Napoli e le romane, un po’ più in ritardo al momento in classifica ma con dei valori per risalire. Il prossimo weekend sarà importante anche per capire se e come cambieranno gli equilibri al vertice. L’Inter vuole continuare la sua marcia.

Nel frattempo la società nerazzurra onorerà il patto tra club e giocatore. C’è infatti già l’accordo per il ritorno di uno dei giocatori più apprezzati dal tecnico interista Simone Inzaghi. Ecco di chi si tratta e come si potrebbe inserire nel reparto nerazzurro.

Il ritorno che spiazza i tifosi

In sede di calciomercato Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno sfruttato ogni occasione possibile in entrata, garantendo alternative e qualità per ogni reparto. In attacco, in particolare, Simone Inzaghi può alternare 4 attaccanti esperti.

Con la partenza di Romelu Lukaku, sarà Marcus Thuram a dover crescere alle spalle del miglior Lautaro Martinez. I gol della Thu-La fanno già sognare i tifosi e allontanano dalla mente un possibile ritorno. Un giocatore che piace molto a Inzaghi ma che finora non è riuscito a lasciare il segno in campo.

I dettagli dell’accordo

La scorsa estate, negli ultimi giorni di mercato, Inter e Marsiglia hanno trovato un accordo per il trasferimento di Joaquin Correa. L’argentino, fortemente voluto da Inzaghi, avrebbe potuto fare molto meglio rispetto a quanto ammirato dai tifosi presenti a San Siro, motivo per cui la società ha optato per la cessione.

L’accordo con i francesi prevede un riscatto a loro favore in caso di qualificazione della squadra di Gattuso alla prossima Champions League. In caso contrario ad Appiano si rivedrebbe un giocatore difficile da piazzare a causa della sua discontinuità figlia di diversi infortuni fisici. Un potenziale talento che non è riuscito a prendere per mano la sua carriera una volta approdato in un grande club.