Sarri esulta, in arrivo un super regalo: “Pronti a soddisfarlo” | Ecco chi prendono

L’inizio di stagione dei biancocelesti ha evidenziato difficoltà di inserimento per i nuovi: società pronta ad un nuovo innesto a gennaio.

La Lazio ha visto interrompersi malamente in casa del Feyenoord la striscia positiva di tre partite, tutte vinte, tra Serie A e Champions League, che avevano fatto tornare il sorriso nell’ambiente biancoceleste dopo la disastrosa partenza in campionato.

Il successo casalingo contro l’Atalanta, prima della sosta, e l’affermazione sul campo del Sassuolo avevano seguito il colpaccio di Glasgow in casa del Celtic, permettendo alla squadra di Sarri di presentarsi con fiducia all’impegnativo test del ‘De Kuijp’. A Rotterdam però la Lazio è incappata nella classica notte da dimenticare, soprattutto a livello di prestazioni individuali.

Nel mirino sono finite inevitabilmente alcune scelte dell’allenatore, su tutte quella di cambiare la coppia di centrali difensivi Romagnoli-Patric vista nelle prime due giornate del girone, sostituendo lo spagnolo con Nicolò Casale, tra i peggiori in terra olandese. Per non parlare dei “desaparecidi” Kamada e Isaksen, il cui minutaggio sta scemando settimana dopo settimana.

Torna alla mente a tal proposito l’allarme lanciato dal tecnico toscano, che dopo le prime partite della stagione aveva lamentato il ritardo di condizione dei nuovi acquisti, ai quali evidentemente ora sembra mancare anche la necessaria amalgama con la vecchia guardia. Gli ultimi due mesi prima dell’inizio del mercato di gennaio dovranno quindi servire per capire le potenzialità del gruppo allestito in estate.

Lazio vigile sul mercato: mirino puntato sull’attacco

Quel che è certo, infatti, è che la Lazio è stata tra le protagoniste dell’ultima sessione di mercato. Seppur in ritardo rispetto alle aspettative dello stesso Sarri, il presidente Lotito e il ds Fabiani sono venuti incontro alle richieste dell’allenatore, allungando la panchina e individuando in Matteo Guendouzi il sostituto ideale di Sergej Milinkovic-Savic. C’è però un reparto che sembra necessitare di ulteriori ritocchi: quello offensivo.

Il deludente inizio di stagione di Ciro Immobile sta infatti condizionando il rendimento offensivo della Lazio. Appena due gol in campionato, uno dei quali su rigore, nessuno in tre presenze in Champions League: questo lo score del capitano biancoceleste, che non sta trovando in Valentin Castellanos un’alternativa all’altezza, almeno sul piano realizzativo. Per questo la dirigenza si sta già guardando attorno.

Mercato Lazio, Sarri aspetta un esterno d’attacco: ecco il profilo individuato

Ad anticiparlo è stato lo stesso Fabiani, intervistato da SportMediaset prima della gara contro il Feyenoord: “Il mercato è in continua evoluzione. Lavoriamo da mattina a sera, facciamo scouting e ci informiamo per essere pronti a fare inserimenti dettati da richieste del nostro allenatore”. Parole che fanno ben sperare Sarri, al quale a gennaio farebbero comodo un paio di innesti.

Considerando l’età di Pedro e le difficoltà di inserimento di Isaksen la Lazio potrebbe infatti decidere di puntare su un esterno offensivo. I fari sono puntati da tempo sul brasiliano Artur del Palmeiras, classe ’98, mancino che predilige giocare sulla fascia destra, valutato però 16 milioni dal proprio club. Più difficile è immaginare l’arrivo di un terzo centravanti, sebbene sia ancora vivo l’interesse per il torinista Antonio Sanabria, vecchio pallino di Sarri chiuso in granata dall’arrivo di Zapata.