Allegri lo volle al fianco di Dybala e Higuain | Adesso lo chiama lui per implorarlo a tornare

Con la Juve vinse scudetti a ripetizione e mostrò al mondo tutto il suo talento: ora che è lontano da Torino, vorrebbe ritornare a casa.

La Juve, tra il 2011 e il 2021, ha letteralmente dominato un decennio di calcio italiano, grazie a investimenti societari importanti, strategie vincenti e soprattutto calciatori fuori dall’ordinario, capaci di ribaltare gli esiti delle partite col loro talento.

È ad esempio il caso di Dybala e Higuain, la coppia d’oro che venne ribattezzata ‘HD’, per richiamare l’alta definizione delle tv. Sicuramente epiteto appropriato per un duo che, sebbene abbia avuto relativamente breve vita, ha fatto sognare milioni di tifosi juventini sin da subito.

Una coppia importante per una spesa altrettanto notevole: la Joya fu prelevata nel 2015 dal Palermo di Zamparini per 40 milioni di euro, chiamato al difficile compito di sostituire il partente Tevez dopo la finale di Champions persa a Berlino.

Il secondo fu letteralmente l’affare dell’anno 2016 e il primo vero affare in cui si percepì una forza econoica senza precedenti: 90 milioni di euro e clausola rescissoria pagata al Napoli, pur di avere allo Stadium la versione prime del Pipita in bianconero.

Quella Champions solo sfiorata

Il 2017 fu l’anno in cui la storia sembrava ormai scritta: non si poteva fare niente in più di quello che non si è fatto per puntare a vincere la ‘maledetta’ Champions League. E invece, i sogni per i tifosi si infransero come sempre sul più bello, nella debacle di Cardiff contro Cristiano Ronaldo e compagni.

Certo, rimane memorabile quella cavalcata che vide affermarsi il duo a tandem inarrestabile: per Dybala, la notte allo Stadium contro il Barcellona di Messi fu uno spartiacque e quella doppietta lo consacrò a fuoriclasse assoluto. Higuain fu decisivo in tutta la stagione, arrivando a segnare la bellezza di 32 gol in tutte le competizioni.

Costi quel che Costa

L’anno successivo, Marotta e Paratici misero a segno un colpo incredibile: a trasformare il duo in un tridente fu Douglas Costa, arrivato dal Bayern Monaco per 46 milioni di euro. Nelle sue tre stagioni e mezzo in bianconero furono 3 gli scudetti vinti, di cui 1 da protagonista assoluto (il primo).

Nei giorni scorsi, il brasiliano si è svincolato dai Los Angeles Galaxy e, intervistato da tuttojuve.com, ha rivelato: “Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus. È il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club“. Parole che aprono uno spiraglio ad un ritorno che avrebbe del clamoroso.