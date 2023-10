Inter, nuovo obiettivo in Germania: intesa sul prezzo | Marotta pronto a chiudere

Dopo l’ottimo inizio di stagione tra Serie A e Champions League i dirigenti nerazzurri sono pronti a fare un nuovo regalo ad Inzaghi.

Sorpasso e controsorpasso. Nello spazio di due settimane, in realtà una effettiva alla luce della sosta del campionato. Se la Serie A 2023-’24 vivrà una continua ed emozionante altalena tra Inter e Milan, che si sono già scambiate la vetta della classifica due volte in due mesi, lo sapremo solo nei prossimi mesi.

Quel che è certo è che il primo turno dopo la seconda pausa del torneo ha fatto sorridere, oltre ai nerazzurri, tornati in vetta da soli, soprattutto Juventus e Napoli, che hanno accorciato le distanze dalla vetta lanciando la propria candidatura per una lotta allo scudetto che si annuncia incerta e affollata come non accadeva da anni.

A guardare tutti dall’alto ora è però nuovamente l’Inter, i cui tifosi domenica sera si sono ritrovati a… tifare Juventus nel big match contro i rossoneri per potersi riprendere il primato dopo che 24 ore prima Lautaro e compagni si erano imposti alla distanza sul campo del Torino.

Ora il prossimo obiettivo della squadra di Inzaghi non può che essere quello di mantenere la testa almeno fino alla prossima sosta, l’ultima dell’anno solare. Compito non facile visto il calendario impegnativo che porrà sul cammino dell’Inter Roma, Atalanta e Frosinone, gare inframmezzate dal doppio impegno di Champions League contro il Salisburgo.

Mercato Inter, nuova idea per gennaio

Insomma, sta per arrivare un momento se non decisivo della stagione quantomeno molto importante, prima del rush finale del 2023 con tanto di tour di impegni durante le feste natalizie. A gennaio, poi, potrebbe cambiare tutto, o quasi, complice la riapertura del mercato. La famosa “sessione di riparazione” può infatti vedere protagoniste tutte le aspiranti al titolo.

Dal Milan, che potrebbe ritoccare qualcosa in tutti i reparti, alla Juventus, che necessita di almeno un innesto a centrocampo viste le indisponibilità di Fagioli e Pogba, fino alla stessa Inter, pronta, per ammissione dell’ad Marotta, a cogliere le occasioni che si presenteranno, pur consapevole di disporre di una rosa completa. Eppure gli osservatori nerazzurri hanno promosso un obiettivo di vecchia data.

Inter a caccia di un altro centrocampista: fissato il prezzo per Robert Andrich

Nonostante un’abbondanza tale da far invidia anche a top club europei, l’Inter sembra infatti pronta a operare un ulteriore innesto per il proprio centrocampo. Il giocatore messo nel mirino da tempo è Robert Andrich, centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen, rivelazione del primo scorcio di Bundesliga.

Secondo voci in arrivo dalla Spagna l’Inter è pronta a intavolare una trattativa già per gennaio, nonostante il giocatore sia legato al Bayer da un contratto in scadenza solo nel giugno 2026. Il prezzo del cartellino è fissato in 11 milioni, cifra non indifferente per il mercato di gennaio. Classe ’94, classico mediano di rottura, Andrich quest’anno non è titolare nello scacchiere di Xabi Alonso, che però si affida spesso alla sua esperienza a partita in corso. Per l’Inter la trattativa non si annuncia semplice, ma Inzaghi e i dirigenti non vogliono lasciare nulla al caso in una stagione nella quale l’obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni e conquistare lo scudetto della seconda stella.