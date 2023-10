Nazionale, nuovo ribaltone in panchina: esonerato il CT | Arriva un ex Roma

Colpo di scena: il Commissario Tecnico è saltato all’improvviso. Ecco chi lo sostituirà in vista dei prossimi appuntamenti.

Quanto è duro il mestiere dell’allenatore: quando le cose vanno bene è merito dei giocatori e quando non funzionano ti ritrovi solo e soggetto a molteplici critiche. Chi sceglie questa strada deve amare profondamente questo sport per sopportare ogni eventuale battuta d’arresto.

Ogni passo falso apre un processo mediatico infinito, specialmente in Italia, all’interno del quale il primo step prevede il riconoscimento dei responsabili della vicenda. Non sempre sono i giocatori. La prima mossa, la più banale riguarda la scelta sul futuro dell’allenatore.

In un calcio così veloce non si può prescindere dai risultati. L’aspetto rassicurante per il tecnico prevede in ogni caso la possibilità di rimediare subito ai propri errori. La prossima partita è, da questo punto di vista, la più importante. Bisogna lasciarsi alle spalle quello che è stato.

Durante la sosta per le gare di qualificazione, alcune Nazionali hanno inanellato alcuni risultati negativi che sono costati molto caro. Il CT è stato esonerato. La rappresentativa riparte da una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Salta la panchina: ecco di chi si tratta

Dopo 8 sconfitte e 1 sola vittoria (in amichevole contro l’Arabia Saudita del CT Roberto Mancini, ndr), la Federazione ha optato per il cambio in panchina. Finisce così una breve storia di calcio iniziata a novembre dello scorso anno. Tante aspettative ma risultati non all’altezza.

La Bolivia ha deciso di esonerare il tecnico argentino Gustavo Costas, convinta che i giocatori non avessero più i giusti strumenti per invertire la china. Ecco chi arriverà al posto dell’ex difensore del Racing Club. Il subentrato non avrà un compito facile in vista dei prossimi appuntamenti.

La Bolivia ha scelto il sostituto di Costas

Sarà l’ex Roma Antonio Carlos Zago l’uomo del destino della Bolivia. Un tecnico che dovrà cercare di rigenerare un gruppo di calciatori un po’ depressi a causa degli ultimi risultati negativi ottenuti. Quale sarà la sua ricetta? Sicuramente l’ex difensore della squadra capitolina dovrà lavorare sull’aspetto psicologico.

Secondo i media locali toccherà proprio a Zago cercare di ottenere il pass per i Mondiali del 2026. Un appuntamento storico e affascinante al quale il paese vuole assolutamente partecipare. Sarebbe la quarta partecipazione della propria storia. Serviranno coraggio, attenzione a livello tattico e soprattutto vittorie. Quelle che sono mancati con Costas nell’ultimo periodo.