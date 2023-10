Pioli, serata europea a tinte horror | Perde anche lui per infortunio, salta Napoli

Delusione dopo l’altra per Pioli: dopo la Juve e il tracollo europeo a Parigi, perde anche il suo attaccante per un risentimento.

Non sono giorni facili quelli che attendono Stefano Pioli. Tutto era cominciato con la vittoriosa trasferta di Genova: l’espulsione di Maignan e l’ammonizione (da diffidato) di Theo Hernandez avevano messo già in seria difficoltà il tecnico parmigiano in vista del super match contro la Juventus.

Incontro che, come sappiamo, i rossoneri hanno perso per il tiro con deviazione vincente del grande ex, Manuel Locatelli. La partita ha avuto un duplice riscontro: aver perso dei punti fondamentali nella lotta scudetto e minato le certezze difensive dell’intera squadra.

Già, perchè incontrare attaccanti veloci con una difesa altissima come quella vista a San Siro è un atto di grande coraggio che non sempre paga. E domenica scorsa non ha pagato.

Diverso invece il discorso in Champions League: l’atteggiamento con cui è sceso in campo il Diavolo ha messo in seria difficoltà i parigini, ma solo per 25 minuti, come notato dallo stesso Luis Enrique ai microfoni del postpartita. Una settimana, quella che si concluderà con il match al Maradona contro il Napoli, che rischia di ridimensionare le ambizioni nazionali e internazionali dei ragazzi di Pioli.

Inaccettabile una sconfitta così bruciante

È questo che, in fondo, brucia più di tutto: non la sconfitta, ma il modo in cui è arrivata. Ed è lo stesso pensiero espresso da capitan Calabria, che dice intervistato da Sky: ” il risultato fa arrabbiare perché sinceramente una squadra come la nostra non può perdere 3-0″.

Sono bastati i gol di Mbappè, Kolo Muani e Lee per spedire il Diavolo all’inferno del momentaneo ultimo posto del girone con 2 punti, alle spalle di Newcastle-Borussia Dortmund (entrambe a 4 pti) e il PSG a 6 punti.

Si è fatto male anche Jovic

Nel riscaldamento della partita, Luka Jovic ha accusato un risentimento muscolare e facendo cenni allo staff medico, è tornato scuro in volto verso gli spogliatoi. Verosimilmente, un fastidio alla coscia da cui difficilmente recupererà entro domenica, esami strumentali permettendo.

Pioli dovrà dunque fare a meno del suo bomber di riserva, arrivato nelle ultime ore di mercato dalla Fiorentina. Il serbo non è ancora andato in gol con i rossoneri e non è destinato a farlo, almeno nelle imminenti uscite: i fotografi dovranno ancora attendere per immortalare una sua esultanza coi meneghini.