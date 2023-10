Garcia, finalmente una buona notizia con gli infortuni | Sorpresa nella lista dei convocati

Dopo l’infortunio di Osimhen era facile cadere in un umore pessimo: invece la notizia ha migliorato la situazione in vista dell’Union Berlino

Piove sul bagnato in casa Napoli. Non è stata una sosta idilliaca quella vissuta da Rudi Garcia dopo la fragorosa sconfitta per 1-3 rimediata in casa contro la Fiorentina. La vittoria con il Verona ha riportato, almeno parzialmente, il sereno sul cielo partenopeo.

La sua punta di diamante purtroppo, Victor Osimhen, ha rimediato una lesione al bicipite femorale in occasione della partita in Nazionale della sua Nigeria, contro l’Arabia Saudita dell’ex C.T. azzurro Roberto Mancini.

Come se non bastasse, la sosta ha portato con sè voci di cambiamento, con l’ex allenatore del Tottenham Antonio Conte che, in occasione della sua ospitata in “Belve”, ha dichiarato apertamente il suo rapporto di amicizia col presidente De Laurentiis.

Piazze come Roma e Napoli, ha detto il tecnico salentino, sono ambienti che gli mancano nel curriculum, aprendo la porta ad un suo possibile approdo sulla panchina di un sempre più traballante Garcia. Quel di cui può star tranquillo il francese è che almeno per ora, Conte non arriverà: subentrare in corsa non gli darebbe la possibilità di attecchire in maniera totale alla squadra, come suo solito.

Dopo il Verona arriva l’Union Berlino

E dunque, con quali uomini verrà affrontato? Il dubbio principale è quello in attacco: con il nigeriano fuori dai giochi, a contendersi una maglia da titolare sono Raspadori e il grande ex Simeone, con il secondo favorito leggermente sul primo. Esclusi stravolgimenti tattici, mentre si prevede un cambio in mediana, viste le indisponibilità.

Questo lo stralcio della conferenza di Garcia in occasione del prepartita contro il Verona: “Non mi lamento mai di chi non può giocare, come Osimhen. Abbiamo una rosa con tre punte centrali. Sono differenti quindi posso usarli in diverse partite o momenti diversi: con Raspadori e Simeone siamo coperti in attacco. A centrocampo è differente. Cajuste può giocare mezzala o regista e sostituirà Anguissa.”

Garcia lo recupera all’ultimo

Se per il rientro di Osimhen ci sarà ancora da attendere, Garcia potrà quantomeno contare sul recupero di Elmas. Il centrocampista centrale, rimasto ai box contro il Verona, dovrebbe farcela per la partita di Champions League.

Il macedone starebbe smaltendo completamente il fastidio fisico che lo ha tenuto fermo nell’ultimo match di campionato, una buona notizia dunque per Garcia che sta affrontando un campionato fin qui piuttosto complicato.