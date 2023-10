Clamoroso Allegri, il Milan ti aiuta | Fuori dal campo il giocatore di spicco del mercato estivo

La defezione è particolarmente pesante: al prossimo avversario dei bianconeri mancheranno delle pedine fondamentali. Allegri esulta.

Sarà il Milan-Juventus delle assenze. Probabilmente come non mai, i giorni che hanno preceduto il primo importantissimo incontro stagionale tra le due rivali sono stati caratterizzati da poca attesa per la sfida e tanta curiosità per quello che succedeva fuori dal campo.

Infatti, Max Allegri dovrà fare a meno del suo numero 21, Nicolò Fagioli, a causa della sua autodenunciata ludopatia. 7 mesi di squalifica dal campo e altri 5 da scontare in altre sedi: questa la condanna definitiva della Giustizia Sportiva, emanata a seguito della collaborazione tra la stessa e il centrocampista piacentino, reo confesso.

Come se non bastasse, in casa bianconera è arrivata anche la conferma della positività all’antidoping di Paul Pogba ed è dunque certa una squalifica. Da considerarne, però, l’entità: il francese ha 20 giorni di tempo per ammettere la violazione e accettare o meno la pena inflitta; qualora decidesse di affrontare il processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping, la sua tesi difensiva si baserà molto probabilmente sulla non intenzionalità dell’atto commesso, cercando di strappare una condanna più soft.

Se tutto questo non fosse sufficiente, anche il capitano darà forfait a San Siro: questa volta, per una ‘semplice’ lesione al bicipite femorale sinistro che terrà fuori Danilo per qualche settimana.

Il Milan non se la passa meglio

Già, perchè se è vero che non ha problemi giudiziari di sorta, è altrettanto vero che anche per il Milan il numero delle defezioni sarà importante. In porta toccherà infatti a Sportiello sostituire lo squalificato Maignan, colpevole di un’uscita scomposta su Ekuban nello scorso turno a Marassi, sanzionata con il cartellino rosso.

È invece giallo il cartellino mostrato in faccia a Theo Hernandez, la cui assenza è causata dalla squalifica per diffida, rimediata sempre contro il Genoa. E non è, purtroppo per Pioli, finita qui.

Cattive notizie dalla Nigeria

Samuel Chukwueze sarà fermo ai box per un po’. Questa la pessima notizia occorsa all’esterno del Milan, mentre era fuori con la nazionale nigeriana. Da come si apprende dal comunicato ufficiale, la diagnosi è di lesione al bicipite femorale sinistro, costringendolo a saltare la Juve e le prossime partite in rossonero.

Questa la nota integrale della società: “Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico”.