Vi sono mancato? | Furlani e Moncada sorpresi: il ritorno a Milanello di un esubero costosissimo

Uno dei peggiori acquisti per qualità/prezzo della nuova era rossonera può tornare ad essere un problema per le sue prestazioni preoccupanti.

Durante l’ultima finestra estiva di calciomercato, i dirigenti del Milan hanno rivoluzionato le fondamenta rossonere: Furlani, Moncada e D’Ottavio hanno messo a punto la cessione di circa venti giocatori, considerando sia le cessioni che i prestiti, fornendo al loro posto circa dieci volti nuovi al tecnico Stefano Pioli.

Tuttavia, non si poteva pensare che questa rivoluzione talmente elaborata potesse concludersi nell’arco di una sola campagna di trasferimenti. Ecco perché la dirigenza rossonera sta già concentrando la propria attenzione sul mercato di gennaio come potenziale opportunità di mettere all’opera il famoso “algoritmo”.

Infatti, secondo quanto riportato da NTV Spor, Ferdi Kadioglu e İsmail Yüksek, entrambi giocatori del Fenerbahce, sono entrati nell’orbita rossonera come futuri rinforzi nel mercato invernale.

Entrambi turchi, il primo è un terzino sinistro tutta fascia che ha a disposizione un mancino affilato e preciso, il secondo è un centrocampista strutturato che verrebbe utilizzato come ricambio per la mediana di Pioli.

Toh, chi si rivede

A Nottingham, il ritorno in Inghilterra di Divock Origi ha lasciato tutti senza fiato, ovviamente in negativo. L’attaccante belga classe 1995 continua a rimanere un oggetto misterioso, ostacolato da infortuni e condizioni fisiche al limite del precario.

Nonostante il suo trasferimento al Forest suonasse come una rinascita, essendo stato scelto da mister Steve Cooper in persona, Origi ha accumulato soltanto 58 minuti in campo in questa stagione, distribuiti su quattro partite di Premier League, senza segnare né fornire assist. Nella recente partita pareggiata 2-2 contro il Luton Town, Origi è stato frenato da un problema all’anca che ha aggravato la sua già delicata situazione.

Come si erano lasciati

La stagione precedente al Milan è stata letteralmente disastrosa, essendosi conclusa con soli 2 gol, entrambi segnati in campionato (contro Monza e Sassuolo), in 1186 minuti di gioco, tenendo conto delle 26 partite disputate in tutte le competizioni.

Alla luce di questo rendimento, sembra impossibile che il Nottingham Forest decida di riscattare le sue prestazioni: il belga si è infatti trasferito al City Ground lo scorso agosto in prestito con un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Questa situazione è letteralmente un fardello deleterio per il Milan, poiché Origi è legato al club da un contratto in scadenza nel 2026, con un compenso annuale di 4 milioni di euro netti.