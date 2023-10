Inter, colpaccio dal Manchester City | Offerta lampo e operazione chiusa

Il calciatore è molto attratto dal vivere per la prima volta l’esperienza in Serie A. I dettagli della trattativa.

Il mercato dell’Inter entra nel vivo soprattutto per quel tipo di operazioni da impostare con anticipo per arrivare pronti all’atto finale delle firme. L’ad Beppe Marotta sa bene come un grande gruppo di calciatori debba essere formato da profili esperti e giovani, per favorire il ricambio generazionale.

Questa volta anche il tecnico interista Simone Inzaghi ha individuato un ruolo che potrebbe essere migliorato. Questo inizio di stagione ha evidenziato infatti la necessità di intervenire per non andare incontro a brutte sorprese nel periodo cruciale.

La sosta per le Nazionali ha permesso alla dirigenza di approfondire il dossier sul giocatore, molto attratto dalla possibilità di un approdo in un campionato nuovo. L’unico ostacolo è rappresentato dagli altri club europei ma vivere a Milano è una prospettiva assai affascinante per un top player.

Il tecnico non lo lascerà partire facilmente ma, proprio come successo per la trattativa tra Bayern Monaco e Inter per Benjamin Pavard, la volontà del diretto interessato sarà decisiva. I nerazzurri vogliono assicurarsi il campione d’Europa.

L’operazione di mercato entra nel vivo

I discorsi tra Inter e Manchester City sarebbero già iniziati anche se diventa difficile pensare a un trasferimento già per il mercato di gennaio. Quest’estate le carte in tavola potrebbero cambiare, con i grandi club pronti a raccogliere i frutti di una semina iniziata nei mesi più freddi.

I nerazzurri vogliono assicurarsi il forte esterno del Manchester City e della Nazionale inglese Kyle Walker, legato ai Citizens da un contratto fino al 30 giugno del 2026 ma lontano da un accordo per restare. Il tecnico catalano si è espresso recentemente sulla posizione dell’ex Tottenham riguardo le ambizioni future.

Ostacolo Pep

Kyle Walker e Bernardo Silva sono tra i fedelissimi dell’ex tecnico del Barcellona, pronto a fare follie per trattenerli. L’Inter dal canto suo ha in rosa Darmian e Dumfries in quel ruolo più Juan Cuadrado, non sempre pronto dal punto di vista fisico in questo primo scorcio di stagione.

Ecco perché i nerazzurri potrebbero pensare all’investimento per la colonna del Manchester City. Un giocatore forte fisicamente e generoso che in un campionato come il nostro farebbe la differenza. Un colpo per provare a vivere altre notti speciali e concludere questa volta con una vittoria il cammino europeo che tutti i tifosi sognano.