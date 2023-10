Pioli, il trequartista l’hai sempre voluto | E lo avrai: arriva il nuovo Kakà

Pioli e il trequartista: un ruolo che da sempre lo affascina. Ecco perchè la società si è già attivata per portarglielo in dono.

Il trequartista al Milan è un connubio che negli anni ha avuto successo, più che in altre squadre. Probabilmente perchè il presidente di sempre, Silvio Berlusconi, ne era talmente ossessionato da riproporlo come un mantra ai suoi allenatori che faticavano a digerirlo.

Perchè per rinunciare ai più duttili esterni offensivi, serve che dall’altra parte ci sia talmente tanta qualità a disposizione da rendersi imprescindibile in mezzo al campo. Ovviamente, il primo nome che viene in mente ai tifosi del Milan quando si parla di questo ruolo è quello di Ricardo dos Santos Izecson Leite, al secolo “Kakà”.

Il suo arrivo fu accolto con un po’ di scetticismo da parte di ambiente e tifosi rossoneri, deviati da un aspetto fisico che ricordava quello di un liceale di tutto punto. Invece, ben presto tutti si sono accorti che il liceale era più che un professore in mezzo al campo, tanto da doverlo pregare, nel cuore di una fredda notte di qualche anno più tardi, di non abbandonarli per inseguire il Manchester City.

Alla fine Kakà andò via da Milano nel giugno dello stesso anno, ma al Real non fu più sé stesso. Perchè, per un trequartista, il Milan rappresenta una sorta di El Dorado.

Gli ultimi interpreti

Colui che, con le dovute proporzioni e un’interpretazione del ruolo decisamente diversa, si è avvicinato di più al cuore dei tifosi rossoneri fu Kevin Prince Boateng che, a forza di giocate funamboliche e balletti stilosi, fu uno dei più grandi artefici dello scudetto 2011.

Un altro scudetto, quello di 11 anni dopo, porta la firma di due trequartisti che si sono divisi il palcoscenico: Brahim Diaz, ora tornato a Madrid e Franck Kessiè, centrocampista tutto gamba e sostanza che però si prestò benissimo al ruolo.

Pioli è alla finestra

Visti i precedenti, viene da pensare che a Stefano Pioli, l’idea del trequartista non sia mai tramontata. E il fatto che si sia reinventato, adottando un più moderno 4-3-3 con le mezzali tutta corsa e qualità, non esclude che il futuro prossimo non possa portare un nuovo #10 a Milanello.

Quello che potrebbe essere ad esempio Pablo Fornals, pedina di qualità assoluta attualmente in forza al West Ham Utd. Lo spagnolo, avendo il contratto in scadenza nel 2024, è un profilo che fa gola a tutte le big europee ma potrebbe presto decidere di abbracciare i colori che più di tutti hanno dato risalto ad un ruolo ormai in disuso.