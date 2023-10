“È quasi morto”: grave incidente per il calciatore | È successo tutto all’improvviso

Un incidente fortuito ha messo a serio rischio la carriera del giocatore. Tutti i dettagli dell’episodio.

Il giocatore è vivo per miracolo. Chi ha assistito all’episodio lo ha definito come letteralmente “scampato alla morte”. È successo in Inghilterra e ha come protagonista un campione dello sport più bello del mondo. Tanta paura ma alla fine ha vinto la speranza.

Una vicenda che ha dello straordinario e coinvolge anche un’altra persona. Nonostante i milioni e una vita ricca di agi non esistono individui immortali ma alcuni attimi, nella vita, possono fare la differenza tra un epilogo tragico e un vero e proprio miracolo.

È quello che è successo al calciatore lontano dai campi di gioco. Altri sportivi hanno avuto la peggio e sono tristemente finiti sulle pagine di cronaca. Evidentemente il destino ha scelto per loro diversamente. Il campione inglese è vivo e può tornare a giocare.

Il giocatore ringrazia il cielo e può tornare a praticare il mestiere che ama quasi come se nulla fosse successo. Una brutta storia da archiviare al più presto. Ecco cosa è successo e come si è salvato. Se non fosse stato per quelle abilità tipiche di un atleta, questa storia avrebbe avuto un altro finale molto più amaro.

Vivo per miracolo

La stampa britannica ha riportato nelle ultime ore i dettagli della vicenda. Si è trattato di un incidente stradale che ha coinvolto due persone. Una di queste è il calciatore inglese del Liverpool Trent Alexander-Arnold. “È scampato alla morte”. Ecco perché.

Come riporta Tuttomercatoweb “un palo dell’elettricità di 14 metri e pesante mezza tonnellata è caduto su una strada a Knutsford, nel Cheshire, colpendo una BMW davanti al Range Rover del forte giocatore inglese”. Le circostanze avrebbero gettato nello sconforto chiunque. Una storia dall’epilogo incredibile che ci fa riflettere.

I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo

L’incidente stradale è stato causato dalla tempesta Babet, abbattutasi sull’Inghilterra nelle ultime ore, causando alcuni morti oltre a diversi danni. In Scozia i disagi sono stati ingenti e questa perturbazione dovrebbe colpire anche l’Italia.

Nonostante la caduta del traliccio, Alexander-Arnold e l’altra persona davanti al calciatore sono rimasti miracolosamente illesi. L’esterno di Jürgen Klopp è riuscito a frenare improvvisamente, soltanto schivando la tragedia. Una qualità nei riflessi valida anche in campo è tornata utile nella vita di tutti i giorni. Una storia fortunatamente a lieto fine. I tifosi del Liverpool non vedono l’ora di riabbracciare il proprio beniamino ad Anfield.