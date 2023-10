Hanno cercato di affossarlo | Ma Sarri non ci sta: recupero lampo e Corona ammutolito

Maurizio Sarri può essere felice: ha recuperato due pedine fondamentali e zittito le voci che volevano la sua squadra implicata attorno al calcioscommesse.

La Lazio è sembrata in ripresa nelle ultime partite prima della sosta. Prima, ha battuto il Celtic in casa sua (impresa difficilissima) con il solito Vecino e una rete a tempo quasi scaduto ai confini dell’epico dello spagnolo Pedro.

Poi, ha scaraventato l’Atalanta in campionato, anche qui con un gol bellissimo sul finale di Matias Vecino, l’uomo delle marcature decisive, dopo aver trovato la gloria anche il Taty Valentin Castellanos.

L’argentino, chiamato al difficile compito di sostituire nei momenti di necessità Ciro Immobile, sta sorprendendo anche Sarri, che lo vede come una soluzione in più nella rosa, merito della sua fisicità e dei colpi acrobatici che il capitano ha meno nel suo repertorio.

Sassuolo, Bologna, due volte il Feyenoord e poi il derby prima della sosta: come un segno del destino, la stracittadina capita a fagiolo prima dei 14 giorni senza calcio nazionale, infiammando una città intera divisa dalla storica rivalità. Resta da capire con quali uomini, Maurizio Sarri affronterà questi impegni: tra infortuni e accuse molto pesanti (Fabrizio Corona docet) il rischio di vedere decimati i suoi era molto alto.

Buone notizie dall’infermeria

Uno dei casi che teneva banco in queste ore era l’infortunio accusato da Mattia Zaccagni in nazionale: l’ex numero 10 del Verona aveva fatto prematuramente rientro a Formello, per essere curato da un fastidioso problema alla caviglia destra, smaltito regolarmente e quindi a disposizione del tecnico toscano.

Anche Ciro Immobile e Ivan Provedel avevano saltato gli impegni della selezione di Luciano Spalletti: il primo, nella giornata di giovedì proverà a far parte del gruppo squadra nell’allenamento in vista del Sassuolo. Il secondo è reduce da una botta all’anca e da relativa giornata di riposo per recuperare al meglio, ma la sua presenza sabato non è attualmente in dubbio.

Casale si dissocia dalle accuse

Nelle ultime ore, molto si è speculato sul toto nomi che Fabrizio Corona ha dato alla stampa relativamente al caso scommesse. Guido Furgiuele, avvocato di Casale, ha diffuso una nota in cui si dissociava dalle fastidiose voci che vedevano il suo assistito coinvolto nella vicenda, minacciando querele ai diffamatori e confermando la totale estraneità ai fatti del difensore.

Questo uno stralcio delle sue parole: “Nicolò Casale non ha mai scommesso su una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. […] Sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia”.