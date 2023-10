“Ci vogliono almeno sei mesi”: infortunio terrificante | Tifosi in lacrime

Il calciatore non riesce a lasciarsi alle spalle questo incubo. Club e tifosi sono preoccupati.

Da perno del gioco dell’allenatore a infortunato che non riesce a lasciarsi alle spalle i tempi peggiori. Il calcio a volte è come un luna park. In questo caso sono molte di più i dolori delle gioie, con la consapevolezza che le ultime apparizioni in campo sono state memorabili.

Ecco perché il giocatore vuole tornare al top della forma prima di scendere di nuovo in campo. Una missione iniziata con forza mentale e grande fiducia. Uno staff all’altezza e il supporto continuo dei compagni. C’è davvero tutto per la ripartenza.

Soltanto il mercato ha quasi fatto dimenticare la sua situazione. Gli innesti sono stati tanti e tutti di valore, facendo pensare che il club potesse fare a meno di lui. Niente di più sbagliato. Il calciatore era cresciuto molto in termini di esperienza e la sua assenza si è fatta sentire.

Nei prossimi mesi l’obiettivo sarà quello di prima. San Siro ha bisogno di apprezzare dal vivo quel giocatore che in mezzo al campo è in grado di prendere per mano la squadra facendo sempre la cosa giusta. Le fortune della squadra dipendono anche dal contributo del metronomo.

Un infortunio “inusuale”

Ospite del canale Youtube Le Club des 5, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha commentato le fasi del recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco. Un vero peccato visto come si sta comportando il Milan in campionato, attualmente più in alto di tutti in classifica.

“Riabilitazione? Sta andando molto, molto bene. Stiamo rispettando i tempi. È un infortunio importante, direi particolare visto che si tratta della cartilagine del ginocchio. Di solito siamo abituati a sentire altri tipi di infortunio come il crociato ma sta procedendo bene”.

Appuntamento tra 6 mesi

L’algerino è da sempre uno dei pupilli di Stefano Pioli, che lo ha schierato con continuità prima dell’infortunio. Il centrocampista ha spesso risposto presente, abituando i tifosi a giocate di alta scuola. Ora il popolo rossonero si chiede quando potrà rivedere Bennacer in campo assieme ai nuovi.

Un dolce problema per Pioli, che si ritrova a gestire una squadra davvero ricca di talento. “Quando torno? Non abbiamo una data esatta sul rientro – continua il giocatore del Milan. Siamo tra i 6 e gli 8 mesi“. Chissà se i compagni di squadra, per quella data, saranno ancora in testa alla classifica e potranno beneficiare delle geometrie dell’ex Empoli.