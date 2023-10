Clamoroso Zlatan, nuova maglia per lui | Colori inediti ed entusiasmo alle stelle

Cinque mesi dopo aver dato l’addio al calcio l’ex simbolo del Milan non smette di stupire: fans senza parole.

Cosa c’è nell’orizzonte di un calciatore dopo aver abbandonato l’attività agonistica? A questa domanda non si può ovviamente dare una risposta universale, perché ogni caso è diverso dall’altro. La prima pregiudiziale è se il soggetto in questione ha già le idee chiare sul proprio futuro.

C’è infatti chi dopo anni di sacrifici, allenamenti alla stessa ora e ore e ore passate tra viaggi e ritiri vuole staccare la spina da ogni tipo di “dovere”, dedicandosi ai propri affetti o comunque alle proprie passioni, perché se anche il calcio è una passione quando per oltre 20 anni è stato un lavoro può esserci la necessità di staccare.

Numerosi sono anche i casi di coloro che hanno dato l’addio al calcio dopo averlo meditato a lungo e dopo aver già iniziato a lavorare per il post-carriera. Che si tratti di un’attività imprenditoriale o magari dei primi studi da allenatore, in generale avere già un percorso tracciato quando si appendono gli scarpini al chiodo è fortemente consigliabile.

C’è anche chi fatica a vivere la propria quotidianità senza allenamenti, ritiri, chat con i compagni e l’adrenalina della partita e continua a giocare seppur a livello dilettantistico ed amatoriale, magari solo per combattere la noia. A questa categoria non sembra appartenere Zlatan Ibrahimovic, uno che non sembra proprio essere capace di annoiarsi.

Imprenditore e motivatore: la vita di Zlatan Ibrahimovic dopo l’addio al calcio

Poco meno di cinque mesi dopo l’ufficializzazione dell’addio al calcio, al termine di Milan-Verona del 4 giugno, l’ex attaccante svedese è infatti pieno di impegni. Tra le proprie molteplici attività imprenditoriali e gli inevitabili video social nei quali si mostra in piena forma, per Re Zlatan il tempo è davvero volato al punto da non rendersi quasi conto di aver spento 42 candeline lo scorso 3 ottobre.

Si aggiunga a tutto questo la doverosa decisione di concedere le giuste attenzioni alla propria famiglia, oltre che il tempo impiegato per fare da… mental coach ai vecchi compagni del Milan, come accaduto dopo il tracollo nell’ultimo derby, e si capisce come Ibra sia impegnato quasi come quando giocava. Eppure Zlatan non si è fatto mancare l’occasione di indossare una maglia del tutto inedita, fatto già inconsueto per uno che nella carriera da calciatore ne ha vestite nove diverse.

Ibrahimovic ciclista per un giorno: l’emozione della maglia rosa

Ebbene, la decima non riguarda il calcio, bensì il Giro d’Italia. Nella giornata del 15 ottobre, infatti, Ibrahimovic è stato raggiunto dalla madrina dell’edizione 2023 della Corsa Rosa, l’influencer Eleonora Incardona, che ha effettuato una breve intervista all’ex attaccante, per poi regalargli appunto una fiammante maglia rosa.

Sempre sorridente ed elegantissimo, Ibra ha ammesso di non aver mai visto dal vivo una tappa del Giro e di non aver mai partecipato a una corsa ciclistica, ma di essersi allenato tante volte in bici. “Il mio consiglio ai giovani è sempre quello di non mollare mai, di puntare sempre in alto” ha aggiunto Zlatan, che ha poi scherzato di fronte alla domanda di Eleonora sul traguardo più importante toccato nella propria carriera: “Tanti. Direi il mio conto in banca”. Risata collettiva, per poi tornare seri: “Scherzo. Mio figlio” ha concluso Ibra in una tenera versione familiare del tutto inedita.