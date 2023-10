Garcia, il terremoto non accenna a placarsi | Nuovo caso a Napoli: finisce in tribuna a tempo indeterminato

Rudi Garcia alle prese con un altro caso spinoso in squadra: dovrà fare a meno del suo top player, in tribuna per le prossime partite.

Non sono tempi facili, quelli che sta vivendo Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il suo compito era in assoluto uno dei più difficili per chiunque ambisse a sedersi al suo posto: vincere ancora dove solo un allenatore ci era riuscito nei precedenti 3 decenni.

Il fantasma di Luciano Spalletti aleggia sui campi di Castelvolturno e probabilmente continuerà a farlo, almeno in questa che sarebbe dovuta essere la stagione della riconferma nazionale ed internazionale.

Garcia ha dovuto fino a qui gestire diverse situazioni complicate: prima fra tutte, la generale mancanza di fiducia da parte dei suoi tifosi, che lo accusano di non essere all’altezza del suo predecessore e di giocare un calcio avulso e antico rispetto a quello moderno e veloce del tecnico di Certaldo.

Mancanza di fiducia che ora sembra sia diffusa anche all’interno del gruppo squadra, come testimoniano le facce scure in volto e arrabbiate di chi viene mandato fuori dal campo durante le sostituzioni. L’ultimo in ordine cronologico è stato Matteo Politano, reo di aver mandato un presunto “vaffa” nei confronti del francese.

L’affaire Conte: si fa o non si fa?

È chiaro che ogni qualvolta un tecnico è sulla graticola, la tentazione dei presidenti è quella di fare un salto sulla lista di allenatori liberi, per fantasticare o ponderare un possibile cambio in corsa.

Probabile che questo pensiero ad ADL sia venuto, e guardando il nome di Antonio Conte gli si siano illuminati gli occhi: il tecnico italiano ha vinto 4 scudetti e una Premier League ed è ad oggi uno dei più quotati sul panorama internazionale. Lo stesso Conte ha però precisato qualche giorno fa di essere attualmente concentrato solo sulla sua famiglia e che una eventuale nuova panchina non sarà in corsa ma dall’inizio, avendo modo di programmare il futuro liberamente. Quindi al momento, il salentino non rappresenta un pericolo per l’ex tecnico della Roma.

Osimhen out: altra tegola per Garcia

Quel che invece è certo, è che Victor Osimhen non sarà a disposizione di Rudi Garcia per un po’ di tempo. Il bomber nigeriano si è accasciato a terra nella partita della sua nazionale contro l’Arabia Saudita di Mancini, uscendo fuori dal campo dolorante.

Oggi, gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Per lui, uno stop presumibile di 4 settimane che lo costringerà a farsi rivedere in campo solo dopo la prossima sosta.