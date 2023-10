Bomba Icardi, stavolta può tornare davvero | Perdono dei tifosi e accoglienza da re

L’attaccante argentino è tornato ad alti livelli con la maglia del Galatasaray: i riflettori del mercato stanno per riaccendersi.

La seconda pausa del campionato di Serie A sta per andare in archivio, all’insegna di non pochi motivi di tensione e preoccupazione. Se infatti rispetto ad un mese fa, quando i tornei nazionali vissero il primo stop dopo le prime tre giornate, i valori stanno iniziando ad emergere, lo scandalo scommesse rischia di condizionare la parte finale del 2023 e non solo.

Se infatti il solo Nicolò Fagioli milita nel campionato italiano tra i giocatori coinvolti ufficialmente nell’inchiesta, non si può escludere che gli sviluppi delle indagini portino alla luce nuovi nomi. Nell’attesa, la vera domanda che ci si pone è quale sarà la reazione dei tifosi di fronte a quest’ennesima bufera che ha coinvolto il calcio italiano.

Un interrogativo del quale addetti ai lavori e allenatori avrebbero fatto volentieri a meno, dal momento che, come detto, i motivi di preoccupazione dopo due mesi di stagione non mancano per nessuno. Si pensi all’Inter, che un mese dopo il derby stravinto ha già perso la testa della classifica a causa di un paio di inattesi passi falsi casalinghi.

Appena un punto raccolto tra Sassuolo e Bologna non rappresenta un bottino in linea con le ambizioni di una squadra in possesso di un potenziale simile. Vero è, dall’altro lato, che proprio in queste partite, ma non solo, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con i primi segnali di coperta corta del proprio attacco.

Inter, l’attacco di riserva non funziona: si guarda al mercato

Alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, infatti, la prima linea nerazzurra sta già mostrando la corda. Complice l’infortunio muscolare subito ad Empoli da Marko Arnautovic e il rendimento finora non eccezionale di Alexis Sanchez il Toro è stato costretto agli straordinari, alla pari del francese, che sta invece rispondendo alle aspettative estive.

Tutto questo fa pensare che l’Inter possa tornare sul mercato a metà stagione alla caccia di una terza punta più affidabile, scenario tuttavia smentito categoricamente dai dirigenti. Gennaio, però, è ancora lontano e allora non si può escludere che prenda corpo un ritorno clamoroso.

Mercato Inter, il consiglio di un grande ex su Mauro Icardi

Un ex capitano dell’Inter sembra infatti essere riuscito a far ripartire la propria carriera a suon di gol, proprio come avveniva ai tempi della maglia nerazzurra. Il riferimento è a Mauro Icardi che, messosi alle spalle varie traversie familiari legate al rapporto e alla salute con la moglie Wanda Nara, è il vero e proprio trascinatore del Galatasaray, in campionato e in Champions League. Abbastanza per spingere un altro ex capitano dell’Inter come Walter Zenga a caldeggiare il ritorno dell’argentino a Milano.

A precisa domanda arrivata tramite Instagram, l’Uomo Ragno non si è nascosto: “Molto onestamente sì, riporterei Icardi all’Inter”. Chissà cosa ne penserebbero i dirigenti e i tifosi, dopo che il distacco nel 2019 non fu indolore. Al momento è comunque difficile immaginare che il Galatasaray accetti di privarsi del proprio totem offensivo, macchina da gol implacabile in maglia giallorossa con una media vicina ad un gol a partita nei primi 16 mesi vissuti in Turchia.