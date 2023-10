“In custodia delle forze dell’ordine”: Osimhen, la situazione è gravissima | Cosa rischia l’attaccante

L’attaccante del Napoli sta segnando come non mai, ma fuori dal campo i problemi non mancano: tifosi azzurri in allarme.

A livello strettamente numerico, la quarta stagione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è iniziata alla grande, almeno per quanto riguarda il campionato. Mai, infatti, il centravanti nigeriano aveva segnato tanto nelle prime 8 giornate della Serie A.

Solo l’exploit di Lautaro Martinez, autore di quattro reti in casa della Salernitana, sta infatti impedendo a Osimhen di primeggiare nella classifica dei marcatori, dopo essersi rivelato il miglior bomber dello scorso campionato con 26 gol. Il numero 9 del Napoli è a quota 6, cifra che rappresenta appunto il miglior bottino della sua carriera italiana.

Un anno fa di questi tempi Victor era fermo a due reti dopo otto giornate, così come nel 2020-’21, il suo anno d’esordio in Serie A, mentre nel 2021-’22 a questo punto della stagione era riuscito a toccare quota cinque gol. A frenarlo, nel 2020 e nel 2023, erano stati gli infortuni, rispettivamente alla spalla e muscolare, che avrebbero fermato il totem dell’attacco napoletano per diverse settimane.

Quest’anno invece che i gol stanno arrivando copiosi, ad avvelenare l’ambiente sono le tensioni striscianti tra Osimhen e la società, tra il rinnovo del contratto che non arriva, gli scontri social con il club, il gelo che si è creato tra l’agente del giocatore, Roberto Calenda, e il presidente De Laurentiis e, ultimo ma non ultimo, qualche ostacolo nel rapporto con Rudi Garcia.

Victor Osimhen senza pace: l’infortunio che allarma il Napoli

Lo sfogo di cui è stato protagonista Victor dopo Bologna ha determinato una piccola frattura, in parte ricomposta dopo che l’attaccante ha incassato senza protestare il cambio nei minuti finali della partita contro la Fiorentina, che ha preceduto una sosta di campionato piuttosto tribolata per Osimhen, vittima proprio di un infortunio durante l’amichevole giocata a Portimao, in Portogallo, tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Il problema muscolare accusato dall’attaccante fa ovviamente tremare lo stesso Garcia e i tifosi del Napoli, proprio alla luce del “vissuto” degli infortuni di Osimhen e della serie di impegni ravvicinati impegnativi e delicati che attendono i campioni d’Italia alla ripresa, a iniziare dalla partita del 29 ottobre in casa contro il Milan. Come se non bastasse, però, Victor è finito nelle ultime ore al centro anche di una vicenda personale dai contorni delicati e ancora non del tutto chiari.

Osimhen, nuovo caso: la drammatica denuncia del cognato

Secondo le notizie che filtrano dalla Nigeria, infatti, e in particolare da NPFL Updates, l’attaccante avrebbe fatto arrestare la sorella e i suoi figli dal Dipartimento dei Servizi di Stato (DSS). La denuncia è arrivata dal marito della donna, cognato di Osimhen, Osita Okolo, che ha anche documentato in un video il momento in cui la donna e i bimbi sono stati portati verso una destinazione sconosciuta. “Mia moglie e i miei figli sono in custodia delle forze dell’ordine da cinque giorni. Il motivo? Tutto ciò che abbiamo chiesto a Victor è di restituirmi la commissione che ha riscosso da me” le parole di Okolo a ‘Calcionapoli24’.

Il cognato di Osimhen era stato infatti uno degli intermediari del passaggio del giocatore al Napoli dal Lille, avvenuto nell’estate 2020. Ulteriori dettagli arrivano da Kayode Adenji, avvocato di Okolo: “Oltre al riconoscimento della cifra pattuita con l’agente William D’Avila (altro intermediario dell’affare, ndr) ol mio assistito chiede deve ricevere da Osimhen anche una somma versata per motivi privati e mai restituita. Da qui è partita la nostra azione legale”. Insomma, una vicenda dai contorni drammatici, destinata a condizionare il tribolato inizio di stagione di Victor. Positivo solo sul campo.