Da titolare dell’Inter al drammatico presente: “Mi hanno messo nei guai” | A 27 anni si è ridotto così

Il calciatore non ci può credere: le gioie con la maglia dell’Inter sono ormai un triste ricordo. L’attualità è molto più complessa.

Un percorso da possibile predestinato con la maglia dell’Inter, due trofei a livello giovanile e poi il salto in prima squadra. Una carriera che, vista da fuori, aveva tutte le caratteristiche di un futuro calciatore di Serie A. Tutto da dimenticare.

Se in campo sono arrivate grandi soddisfazioni, ora è la stretta attualità a presentare il conto. Il giocatore non ha particolari colpe ma è probabilmente vittima di una situazione creata da persone più esperte di lui. È stato raggirato? Già nel 2017 la Procura di Parma aveva indagato sulla sua situazione familiare.

Un arresto, un’identità da chiarire (con un nome e una data di nascita che non combaciavano, ndr) e alcuni problemi che col passare del tempo sono tornati in prima pagina. Tuttavia ora non c’è tempo per i rimpianti, serve uscire il prima possibile da una situazione tormentata.

Un momento assai delicato per l’ex Inter, alle prese con quelle difficoltà che la vita può presentarti in maniera crudele. Il ragazzo ora vuole solo capire cosa lo aspetta d’ora in avanti.

Dal calcio solo porte in faccia

“Mi sono affidato ma mi hanno ingannato, dal calcio nessun aiuto. Solo Zanetti mi ha scritto” sono le parole disperate di Assane Gnoukouri, che forse sarebbe meglio chiamare Assane Traoré, 27enne originario della Costa D’Avorio, adottato dalla famiglia Gnoukouri.

In un’intervista a FcInterNews il ragazzo si è confessato, raccontando una vicenda grottesca. “Quando sono venuti a prendermi a casa, in Costa D’Avorio, mi avevano detto che sarei potuto andare in Italia senza problemi, che tutto fosse a posto”. Niente di più lontano dalla realtà.

La verità e l’arresto

Il racconto di Gnoukouri a FcInterNews prosegue: “Non era vero. Si trattava di documenti falsi. Mia madre non è andata scuola, nemmeno io. Ci siamo fidati. Credo che Drago (l’ex agente del giocatore, poi arrestato, ndr) e il signor Gnoukouri (il suo padre adottivo, ndr) abbiano fatto tutto per soldi. Una volta preso il denaro sono andati via e mi hanno lasciato nei guai”.

Dal dicembre del 2016 ad oggi l’ex giocatore dell’Inter è letteralmente sparito dalle cronache sportive. L’esperienza all’Udinese non è mai iniziata, a causa di problemi cardiaci. Ora però il calcio sembra essere l’ultimo dei problemi. Gnoukouri ha paura di essere espulso dall’Italia ma l’obiettivo è ottenere la richiesta d’asilo.