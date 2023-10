Sarri, la Nazionale ti riporta infortunato il top player | Problema serio: portato via a braccia

Maurizio Sarri lo aveva detto: si gioca troppo e si riposa troppo poco. Ora un centrocampista rischia di saltare la prossima.

“Poi ci sono le pause per le nazionali e sento dire alla stampa che riposano. E invece continuano giocare ogni 3 partite. Permettere che i propri associati si facciano scannare mi sembra un po’ brutto”. Era stato piuttosto sincero Maurizio Sarri, in occasione del post partita di Milan-Lazio (vinta da rossoneri per 2-0 lo scorso 30/9).

E oggi, a distanza di due settimane da quell’intervista, le sue parole appaiono come non mai profetiche: la nazionale, specie per le grandi squadre, non è un passatempo nè una vacanza e la “sosta” ha già portato il primo infortunato in Serie A.

Una variabile, quella dei grandi impegni internazionali, che porta con sé fascino e competizione ma anche giganti problemi: spesso, i viaggi da un Paese all’altro con anche due trasferte lunghissime nell’arco di tre giorni, accumulano stanchezza che si riversa in campo e aumenta gli infortuni.

Muscolari o traumatici, non fa differenza: le società sono spesso poco tutelate in tal senso e l’onore di fornire i calciatori alle selezioni più importanti del mondo fa il paio con il vederseli ritornare indietro rotti o come minimo affaticati. Alcune volte, anche per competizioni sconclusionate e fini a sé stesse (ogni riferimento alla Nations League è puramente casuale).

Sassuolo-Lazio senza un protagonista

Già, perchè Nedim Bajrami, centrocampista albanese del Sassuolo è uscito al 70′, portato a braccia dai medici in occasione della partita di Qualificazione ad Euro 2024 contro la Repubblica Ceca.

Apparso molto dolorante, l’ex trequartista dell’Empoli non farà parte quasi sicuramente della partita contro la Lazio del prossimo 21 ottobre. Paradossalmente, questa può essere una buona notizia per Sarri, che avrà un problema in meno a cui pensare ma le cui parole suonano comunque come una verità assoluta.

I prossimi impegni di Sarri

Hysaj, Vecino e Marusic: sono solo questi i calciatori laziali che in questa sosta saranno impegnati con le rispettive nazionali. Una buona notizia per Sarri, che ha potuto approfittare anche delle leggere defezioni di Provedel e Zaccagni, convocati da Spalletti ma poi lasciati liberi di andare a curare i loro acciacchi.

Sassuolo, Fiorentina, Bologna, il derby e in mezzo la doppia sfida con il Feyenoord: uscirne indenni significherebbe che i biancocelesti sono finalmente tornati all’ottimo livello a cui ci avevano abituato lo scorso anno.