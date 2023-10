‘Pensavo di non farcela’: lacrime in Nazionale | Il suo ritorno commuove l’Italia

Il calciatore non riesce ancora a realizzare: nuova chance con gli azzurri in vista di Euro 2024.

Chissà cosa avrà pensato quando ha letto il suo nome nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. Gli impegni contro Malta e Inghilterra, a questo punto della stagione, sono già decisivi per pensare a un’Italia sicura protagonista della rassegna che si svolgerà in Germania la prossima estate.

Gli azzurri vogliono esserci e per staccare il pass dovranno conquistare punti importanti attraverso prestazioni convincenti. Il CT azzurro sa come si costruiscono le imprese più grandi e, dopo aver vinto lo scudetto a Napoli, sta osservando con grande attenzione i protagonisti della nostra Serie A.

Tra le sorprese di questo inizio di stagione c’è una squadra che ha deciso di continuare sul solco della passata stagione, rinnovando la fiducia a un tecnico per certi versi simile a Spalletti. Un vantaggio non da poco per un giocatore che si trasferisce dal club alla sua Nazionale.

Il tempo stringe e la ricetta dell’esperienza sembra essere quella scelta dallo staff tecnico azzurro. Gli esperimenti saranno rimandati più avanti, quando ci sarà meno pressione per la comitiva e sarà possibile cercare soluzioni alternative al classico spartito con i tempi giusti.

Il grande ritorno colorato di Viola

Jack Bonaventura farà parte della spedizione azzurra. Il centrocampista della Fiorentina è centrale nel progetto di Vincenzo Italiano e può lavorare su dinamiche di gioco simili agli ordini di Spalletti. Visto il curriculum il suo inserimento dovrà portare anche grande praticità.

A Firenze Bonaventura sta vivendo una seconda giovinezza. In queste prime 8 giornate di campionato sono già ben 4 le reti che tengono la Viola molto in alto. Sapete in quale stadio ha giocato l’ultima volta il calciatore con la maglia azzurra?

Non è mai troppo tardi

La chiamata azzurra è arrivata proprio quando le chance di tornare a Coverciano stavano per tendere a zero. Il CT e il suo staff hanno voluto premiare un rendimento costante negli ultimi anni. A tre anni dall’ultima occasione, ecco le sue parole in conferenza stampa, riportate da Tuttomercatoweb.

“Credevo non ci fosse più posto qui per me. Io ho sempre cercato di fare del mio meglio. Essere qui a 34 anni è una grande soddisfazione. Ci speravo in questa convocazione ma non me l’aspettavo“. Infine una dedica: “Penso a mio padre che un anno fa ci ha lasciato. Era molto orgoglioso quando mi vedeva giocare con la Nazionale”.