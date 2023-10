Riecco Bernardeschi: la Serie A gli dà il bentornato | Vuole tornare in Nazionale

L’ex esterno di Fiorentina e Juventus può dire addio in anticipo al Toronto FC e alla MLS: la trattativa entra nel vivo.

“E se vai a cercar fortuna in America, ti accorgi che l’America sta qua”. Così cantava oltre 30 anni fa il recentemente scomparso Toto Cutugno in una popolare canzone che fece da sigla ad una Domenica In di fine anni ’80. Un verso divenuto rapidamente un tormentone, ma che in tempi recenti può trovare applicazione pure in campo calcistico.

Se infatti nell’ultima estate l’Arabia Saudita ha assunto le sembianze di nuovo, potenziale Eldorado per calciatori di ogni passaporto e età, pronti a dire sì alle ricchissime offerte provenienti dalla Saudi Pro League, pure a costo di preferirle a quelle di top club europei, in un passato non troppo lontano qualcosa di non troppo diverso era accaduto con gli Stati Uniti.

La MLS ha in realtà puntato quasi sempre su stelle avviate verso la fine della carriera, ritenute ideali per attirare potenziali spettatori e per far crescere i talenti che stavano iniziando a crescere nelle varie Academy. L’esperimento è riuscito solo in parte, così nel corso degli anni l’appeal del calcio a stelle e strisce è venuto meno.

Non per tutti, però, dal momento che nell’estate 2022 due campioni d’Europa con l’Italia 12 mesi prima, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, hanno sperato di… trovare l’America in Canada, accettando le ricche proposte del Toronto FC dopo aver capito che le rispettive esperienze con Napoli e Juventus erano giunte al capolinea.

Bernardeschi e Insigne verso l’addio al Toronto: prende corpo il ritorno in Italia

Le cose tuttavia non sono andate come speravano i due giocatori, complice anche la scarsa competitività della franchigia canadese. Sostanzialmente negativo il bilancio di Insigne, protagonista di recente anche di qualche battibecco con i tifosi di Toronto, non esaltante quello di Bernardeschi, titolare fisso a differenza del compagno, ma non sempre protagonista di un rendimento soddisfacente.

Entrambi sono legati da un contratto ancora lungo con il Toronto, essendo le scadenze fissate nel 2026, ma il ritorno in Italia, o quantomeno in Europa, è una possibilità concreta per Lorenzo e per Federico, già dalla prossima finestra di mercato a gennaio. Per Bernardeschi, in particolare, potrebbero riprendere corpo alcune ipotesi già ventilate durante lo scorso agosto.

Federico Bernardeschi rivuole la Serie A: pioggia di richieste

A 30 anni da compiere a febbraio, del resto, Bernardeschi vede avvicinarsi solo ora la piena maturità di una carriera che lo ha visto andare sotto i riflettori da giovanissimo e poi vincere tanto dopo il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, seppur non sempre da protagonista. Il ritorno in Serie A potrebbe essere utile anche per tornare a sperare nella convocazione in Nazionale e squadre come Bologna e Sassuolo sono pronte a sondare il terreno.

Già in estate i rossoblù avevano aperto il “file” Bernardeschi, visto il gradimento della società e di Thiago Motta per le caratteristiche del giocatore. Per lo stesso motivo pure il Sassuolo rappresenterebbe una soluzione ideale, alla luce del gioco offensivo di mister Dionisi. Chissà allora che in vista di un possibile nuovo assalto della Juventus a Domenico Berardi a gennaio, il destino di Bernardeschi non torni ad incrociarsi con quello dei bianconeri, permettendo al Sassuolo di trovare un sostituto all’altezza dell’attaccante calabrese, pronto a dire sì ai torinesi al termine di un lunghissimo corteggiamento.