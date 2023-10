Ribaltone in panchina, fatta per Marcelo Gallardo | Colpo a sorpresa della Big

Il tecnico ha bruciato la concorrenza ed è pronto a sedersi sulla panchina della big della nostra Serie A.

La sosta per le Nazionali coincide con un momento di profonda riflessione per alcune big della nostra Serie A. I risultati arrivati fin qui non sono stati per nulla soddisfacenti e c’è chi vorrebbe addirittura cambiare guida tecnica. In prima fila c’è ovviamente il club campione d’Italia in carica.

A Napoli Rudi Garcia ha le ore contate: la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio, con alcuni senatori che non sarebbero più così convinti nel seguire il tecnico francese. Il presidente De Laurentiis predica calma ma intanto contatta altri tecnici.

A Roma c’è sempre per definizione un gran fermento. Se i gol di Lukaku allontanano da Trigoria la parola crisi, sull’altra sponda del Tevere Maurizio Sarri fa i conti con un gruppo che pecca in termini di continuità. Anche in questo caso i tre punti rappresentano l’ancora di salvezza.

La vittoria al cardiopalma contro l’Atalanta ha rasserenato il clima teso delle ultime settimane. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito è uomo dalle decisioni forti ma salutare il tecnico ex Napoli proprio adesso potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang.

Il nuovo che avanza: ecco chi lo vuole

Tre situazioni che avrebbero bisogno di una scossa. La stagione è ancora lunga ma le occasioni non sono infinite e non tutte possono ambire a un posto nella prossima Champions League. In casa Napoli c’è un tecnico che sta guadagnando sempre più posizioni nei pensieri della dirigenza.

Stiamo parlando di Marcelo Gallardo, l’allenatore più vincente della storia del River Plate, nuova suggestione di ADL, chiamato a correggere in corso d’opera gli errori di inizio stagione. La posizione del tecnico Garcia è sempre più traballante e l’argentino fa gola a molti club internazionali.

Tutti pazzi per Gallardo

Il tecnico del River Plate piace a molti club per la sua visione del gioco più popolare al mondo. Secondo quanto raccolto dalla redazione della Repubblica, in estate PSG, Barcellona, Chelsea e Real Madrid hanno tentato un approccio.

Ora il fascino di Gallardo non starebbe risparmiando nemmeno realtà di primo piano come Napoli e Lazio. Rudi Garcia e Maurizio Sarri sono avvisati. Se non riprenderanno la rotta con il vento in poppa al rientro dalla sosta, l’outsider prenderà il loro posto su una delle due prestigiose panchine di Serie A.