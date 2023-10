Pazzesco Lookman, super offerta e accordo vicino | Cambiano le gerarchie in Serie A

Il calciatore ha letteralmente stregato due club di Serie A. Ecco cosa può accadere nelle prossime ore.

Un gol per la Dea e uno per il futuro. La carriera di Ademola Lookman ha subito un’impennata nell’esatto momento in cui il suo sguardo ha incrociato quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Juve sa come valorizzare il talento e sta continuando a impreziosire il suo lavoro con i giovani.

Come successo con un’altra stella cadente come Charles De Ketelaere, Lookman ha tutto per imporsi nel nostro campionato, avvicinando l’obiettivo europeo e facendosi notare da una big con orizzonti ancora più ampi. C’è un dato che balza subito all’occhio e non può lasciare indifferenti.

Proprio al termine della passata stagione, con 15 reti in 33 presenze, l’attaccante nigeriano ha stabilito il suo record di marcature in una stagione. La cura Gasperini non solo gli ha fatto bene ma gli ha permesso di imparare nuove preziose nozioni tattiche, in un campionato storicamente difficile per i bomber. Con il tempo e la giusta applicazione, nessun traguardo si rivelerà troppo ambizioso.

Con la partenza di Zapata (nuovo ariete del Torino di Juric,ndr) tutto il reparto offensivo nerazzurro si è caricato di nuove responsabilità. Con questi numeri non è stato poi difficile ricevere una chiamata importante. Un obiettivo al quale Lookman teneva molto in questo momento della stagione.

Doppia chiamata in arrivo

L’Atalanta può sorridere. Gianluca Scamacca guiderà probabilmente l’attacco azzurro contro Malta e Inghilterra mentre Lookman raggiungerà Osimhen nel ritiro della sua Nigeria. Chiamate che danno prestigio a questo inizio di stagione.

Le potenzialità dell’ex Lipsia sono enormi. Gasperini si aspetta molto dal talento del giocatore e in Serie A ci sarebbero almeno due club pronti ad affondare il colpo. Se la stagione in corso confermerà certi numeri, le due big in questione presenteranno un’offerta.

Derby d’Italia per il giocatore

Quanto vale ora Lookman? Se lo staranno chiedendo l’Atalanta e i due club sulle tracce del giocatore. Secondo gli ultimi rumors di mercaro, Inter e Juventus sarebbero rimaste affascinate dall’ex Lipsia e stanno pensando a un’offerta per l’estate.

Il rischio concreto che vogliono correre Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli sarebbe quello di puntare su un calciatore non ancora pronto per il salto in una big. Toccherà a Lookman ora dimostrare le sue qualità e cambiare marcia. Per se stesso, per la Dea e per quel sogno da realizzare al più presto.