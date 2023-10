“Incontro con gli agenti”: Inter, fissato l’appuntamento | A gennaio si chiude l’affare

I nerazzurri alle prese con un’importante operazione da chiudere. Si decide il futuro della rosa interista.

I dettagli sono ancora tutti da discutere ma la volontà del club interista è chiara. Beppe Marotta e i suoi collaboratori stanno per chiudere una trattativa di mercato fondamentale. Il tecnico Simone Inzaghi può sorridere e preparare al meglio i prossimi impegni.

Il lavoro di un grande club vive di operazioni condotte alla luce del sole e di altre sottotraccia. Il mercato dell’Inter degli ultimi anni ha spesso fatto i conti con la possibilità di una cessione illustre. Il modo più agile per sistemare i conti e allontanare le nubi attorno alla famiglia Zhang.

L’impegno della proprietà di allestire una squadra competitiva è stato rispettato. Dopo la delusione per lo scudetto concesso ai cugini rossoneri, sono arrivati 4 trofei ed è stato accarezzato il sogno Champions League. La stagione attuale si sta sviluppando nella maniera corretta.

Intanto il mercato di gennaio si avvicina e il duo Marotta-Ausilio ha già l’agenda piena di impegni. Un appuntamento in particolare può cambiare le sorti della stagione in corso. I tifosi nerazzurri dovranno ricredersi: è lui l’uomo giusto su cui puntare. Non c’è più tempo da perdere.

Il calciatore ha convinto tutti

I dubbi ci sono stati eccome attorno al giocatore ma le recenti prestazioni hanno fatto emergere la verità. L’Inter intende puntare ancora su Denzel Dumfries, esterno a tutta fascia (e a volte attaccante aggiunto, ndr) della squadra di Simone Inzaghi.

Vinto il duello nel derby contro Theo Hernandez, l’olandese ha spiccato il volo e in Nazionale lascia quasi sempre il segno. La società si è convinta e incontrerà presto l’entourage del calciatore per parlare del rinnovo di contratto in scadenza nel giugno del 2025.

I due sponsor di Dumfries

L’olandese è centrale nell’Inter e nella sua Nazionale. Il rinnovo di contratto con i nerazzurri certifica la crescita di un giocatore acquistato per far dimenticare Hakimi. Intanto ci sono ben due sponsor che spingono per la permanenza a Milano del giocatore.

Non solo Simone Inzaghi ma anche Ronald Koeman, CT degli Oranje. Dal ritiro arrivano parole di incoraggiamento per l’esterno. Nonostante il turnover infatti “Dumfries non merita di avere dubbi sulla sua posizione nella squadra“. Un attestato di stima che sa di benzina per correre a perdifiato sulla corsia destra. I traguardi da raggiungere si chiamano Scudetto ed Euro 2024.