Juve, scovato il nuovo Pogba | Costa già 40 milioni ma Giuntoli lo ha preso in saldo

In casa Juventus si guarda al futuro: Pogba è oramai un vecchio ricordo mentre il sostituto si affaccia per la prima volta sulle copertine.

Chissà se se lo era immaginato così il suo ritorno in bianconero, Paul Pogba. Dopo il suo addio nel 2016, il Polpo è tornato la scorsa estate per riconquistare i suoi vecchi tifosi, perduti di vista a seguito del trasferimento da oltre 100 milioni di euro che lo riportò al Manchester United.

Dopo una prima stagione ai limiti del disastro, causa infortunio mal curato e da cui ancora faceva fatica a recuperare, la doccia ghiacciata: la positività all’antidoping, confermata anche in seconda istanza a seguito della controanalisi, ha di fatto chiuso la sua seconda esperienza in bianconero.

Così, con il più che probabile svincolo del numero 10, Cristiano Giuntoli si guarda attorno alla ricerca di un possibile sostituto: se fino a qualche settimana fa la parola chiave era ‘oculatezza’, ora con il pesantissimo stipendio risparmiato sul bilancio, si aprono nuovi orizzonti economici e sportivi.

Infatti, l’ex direttore sportivo del Napoli ha ora a disposizione un gruzzolo non indifferente per regalare a Max Allegri una pedina importante a centrocampo, visto anche l’adattamento definitivo (o quasi) dell’americano McKennie sull’esterno.

I nomi possibili

Khéphren Thuram è sicuramente il candidato numero 1 nelle idee dell’allenatore, che già in estate aveva cercato uno con le sue caratteristiche, andando a sondare Frank Kessiè dal Barcellona, finito poi in Arabia Saudita.

Il problema per arrivare al mediano del Nizza è una valutazione oltremodo proibitiva e impostare un’operazione del genere nel mercato di gennaio è pura utopia. Questa invece l’opinione dell’ex leggenda bianconera Marco Tardelli che, intervenuto a 90° Minuto, ha rivelato: “Chi prenderei per sostituire Pogba? Io prenderei il giocatore dell’Atalanta, Koopmeiners, è l’unico che secondo me può servire in questa squadra.”

Un nome a sorpresa a prezzo di saldo

Un altro nome proveniente dalla Ligue 1 che può fare al caso di Massimiliano Allegri, è quello di Manu Konè, centrocampista del Borussia Mönchengladbach che porta con sè la pesante valutazione di 40 milioni di euro (Fonte Transfermarkt).

Il francese, nato a Colombres da genitori franco ivoriani, potrebbe però arrivare a Torino a prezzo di saldo dal momento che è il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025. Un metro e 85, una fisicità strabordante e una tecnica di base prepotente fanno di lui un profilo a cui Giuntoli non rinuncerà molto facilmente.