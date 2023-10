“Lui non si muove da Napoli”: Rudi Garcia è irremovibile | Il tecnico ha vinto la battaglia

Nessuno scossone in vista a Napoli. La società e il tecnico fanno muro: il giocatore non partirà.

Due posizioni agli antipodi. Il rischio concreto che favorire l’uno possa danneggiare l’altro, con ripercussioni per tutto il resto della stagione sportiva. In casa Napoli si medita sul futuro del giocatore che fu centrale nell’era Luciano Spalletti.

Con Rudi Garcia in panchina le gerarchie sono leggermente cambiate. Il tecnico francese è costantemente sotto la lente di ingrandimento per le sue scelte ed eventualmente vuole sbagliare con la propria testa. Nessun condizionamento dall’esterno.

Il passato è glorioso ed ingombrante ma ciò che conta è la marcia verso la vetta della classifica. Gli azzurri, guidati dalla coppia dei sogni Kvaratskhelia-Osimhen, non possono porsi limiti. Dopo la sfortunata sconfitta in Champions League contro il Real Madrid è arrivato il momento di scendere in campo per il campionato.

L’ex tecnico della Roma non ha dubbi: meglio avere tutti a disposizione e ridurre il rischio infortuni. Il calendario impone una sottile abilità nel dosare giocatori e forze. Solo chi saprà gestire al meglio il parco giocatori potrà arrivare in forma ai momenti che contano della stagione.

Il calciatore non si muove

“Per i giocatori è importante vincere in Nazionale, per noi del club è importante rivederli senza infortuni”. In una frase ecco il Garcia pensiero sugli impegni delle Nazionali di questo mese di ottobre. C’è un calciatore in particolare che si sta riprendendo da un infortunio e avrebbe bisogno di un po’ di rodaggio prima di tornare a lottare ad alti ritmi.

Stiamo parlando di Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, protagonista agli ordini di Luciano Spalletti e ora fermo ai box per un infortunio. Recuperare il calciatore e non esporlo a nuove possibili ricadute è la priorità dello staff medico azzurro.

La scelta che fa felice Garcia

Alla fine questa battaglia personale tra Rudi Garcia e la Nazionale l’ha vinta il primo. Rrahmani non sarà convocato dal Kosovo in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024 previste contro Andorra e Israele. Una notizia che fa felice l’intero ambiente nel primo vero momento importante della stagione.

Il calciatore potrà recuperare con i giusti tempi a Castel Volturno e aumentare i giri del motore per ritrovare la condizione migliore e mettere in difficoltà il tecnico francese. In vista del ritorno della Champions League, l’ex Hellas Verona si candida per un posto in difesa al fianco di Natan.