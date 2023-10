De Laurentiis pesca in Olanda: a Napoli sbarca un gioiello | Firma il contratto per 8 milioni

Affare fatto: il Napoli di De Laurentiis ha piazzato un nuovo interessante colpo in mezzo al campo. Può diventare il nuovo Kim Min-jae.

Il mercato del Napoli, oramai, abbiamo imparato a conoscerlo. La parola d’ordine è futuribilità: acquistare giovani e semisconosciuti talenti per valorizzarli, farli crescere esponenzialmente e creare un valore ultrapositivo, in campo e fuori.

Questo modo di pensare è sempre stato un leitmotiv del presidente Aurelio De Laurentiis, dai tempi del Pocho Lavezzi e del Matador Cavani, le cui rivendite al Paris Saint-Germain hanno fatturato la bellezza complessiva di 100 milioni di euro.

Negli ultimi anni, con Cristiano Giuntoli (ora alla Juventus), l‘asticella del talento si è innalzata ulteriormente con l’acquisto su tutti di Victor Osimhen: il nigeriano ai tempi del Lille non aveva certo lo status che possiede oggi, ma per strapparlo dai francesi ci sono voluti circa 80 milioni di euro. Un investimento incredibile, come ancora più incredibile è la valutazione che sfiora oggi l’uomo mascherato sul mercato: il suo valore è pressoché raddoppiato.

Come non citare, in questa personalissima lista di gemme mercatare, l’affare che più di tutti è diventato icona del triscudetto: Khvicha K’varatskhelia, il georgiano prelevato dalla Dinamo Batumi per la ‘miseria’ di 13 milioni di euro. Dal semisconosciuto rimpiazzo del campione d’Europa Lorenzo Insigne al diventare leggenda in esattamente 9 mesi: è la storia da favola del numero 77 azzurro.

Gli investimenti dopo lo Scudetto

Se qualcuno pensava che AdL potesse cambiare modo di fare mercato ‘solo’ per la conquista di uno scudetto che mancava da 30 anni, quel qualcuno si sbagliava: anche in questa stagione lo status di ‘scovatalenti‘ è rimasto inalterato, nonostante l’addio del football director passato ai rivali juventini.

In particolare, il presidentissimo ha prelevato due prospetti di assoluto valore futuro per rinforzare la rosa: Natan dal Bragantino (squadra di proprietà Red Bull) per 10 milioni di euro e Jesper Lindstrom per 30 milioni dal Francoforte.

Il prossimo acquistHato

Jorrel Hato, 17enne classe 2006, potrebbe essere il prossimo terzino/centrale mancino del Napoli. L’olandese, attualmente militante nell’Ajax, costa circa tra i 6 e i 10 milioni di euro.

Se c’è una caratteristica che i direttori sportivi del Napoli hanno sempre avuto da contratto, è quella di anticipare con forza il ricambio generazionale: Mario Rui, ad esempio, è stato uno dei principali artefici dello scudetto ma la carta d’identità gli rema contro. Il portoghese compirà 33 anni il prossimo maggio e non sembra più avere il guizzo degli anni precedenti, tant’è che Oliveira lo ha lentamente soppiantato. Vedremo se anche questa volta, il nuovo sostituirà il vecchio con la consueta efficacia.