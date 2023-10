4 gol in 8 partite: Serie A stregata, adesso lo prende una Big | Centrocampo formidabile

La squadra italiana è convinta della bontà dell’operazione. Un innesto che fa esplodere di gioia i tifosi.

Chi lo prende fa un affare. La boutique che sta mettendo in mostra il calciatore non lo lascerà partire a cuor leggero ma in fondo tutti hanno già capito quale sarà il destino del protagonista di questa vicenda. Gol e assist come se piovesse, una tecnica sopraffina e la giusta mentalità per spiccare il volo.

Doti rare per un movimento che si ritrova periodicamente a riflettere sulla presenza o meno di talenti nel nostro campionato. Nessun nome esotico così come nessun club difficile da pronunciare nel quale si sia fatto le ossa in precedenza. La magia era proprio sotto gli occhi di tutti.

Chi lo ha scoperto e ci ha puntato con decisione ora esulta. I numeri del giocatore sono impressionanti perché ricordano quelli di un veterano e non di un debuttante. Il suo club di appartenenza se lo gode ma sa già che nei prossimi mesi arriveranno diverse telefonate.

Un possibile innesto che fa esultare la piazza e risponde alle esigenze del calcio moderno. Un colpo che può rinforzare il reparto con qualità e freschezza. C’è una squadra in particolare che ne avrebbe dannatamente bisogno e sta forzando i tempi.

Che numeri: magie a ripetizione

Giocate da campione, gol e assist a ripetizione. L’U-Power Stadium non è mai sazio di Andrea Colpani. L’ex promessa dell’Atalanta ha ormai spiccato il volo con una partenza in campionato che ha dell’incredibile. Dopo 8 giornate sono già ben 4 le marcature e si sono già sprecati i paragoni con i grandi del passato.

Il gol al Lecce e la doppietta all’Empoli, poi un’altra magia contro la Salernitana che ha permesso ai brianzoli di sbloccare il match. La squadra di Palladino continua a stupire sfornando talenti. Dopo la cessione di Carlos Augusto all’Inter, Galliani aspetta la nuova pretendente per Colpani.

La Juventus vuole bruciare la concorrenza

Normale pensare a una possibile asta per Andrea Colpani, che intanto pensa al presente. Una volta che il Monza avrà raggiunto il suo obiettivo si potrà parlare di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni però la Juventus avrebbe messo la freccia sulla concorrenza.

Ci sono infatti anche Inter e Lazio sul giocatore ma i bianconeri fanno sul serio. Proprio il centrocampo di Massimiliano Allegri è il reparto da puntellare in vista della prossima stagione. I tifosi sperano in un colpo italiano. Il primo botto della nuova era targata Cristiano Giuntoli.