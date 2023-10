“Ultimo anno di Giroud”: annuncio a sorpresa | Chiude la carriera lontano da Milano

Diventato eroe dei tifosi dopo le “prodezze” da portiere contro il Genoa, il futuro dell’attaccante francese del Milan sembra essere definito.

Tutti pazzi per… Olly il portiere. Scherzando fin troppo facilmente con la suddivisione dei ruoli del celeberrimo manga “Holly e Benji” l’inatteso exploit del quale è stato protagonista Olivier Giroud a Marassi si è preso la scena dopo il match vinto dai rossoneri sul Genoa.

Del resto stiamo parlando del cartone che ha fatto appassionare di calcio milioni di giovani bambini negli anni ’80 e chissà che qualche puntata non se la sia vista pure il piccolo Giroud dalla Francia. Il paradosso era che nel manga Holly era il numero 10 tutta fantasia e Benji il portiere quasi insuperabile. A Genova invece ecco il centravanti improvvisarsi estremo difensore per blindare il primo posto della squadra di Pioli.

Solo tra qualche mese si capirà il peso specifico nell’economia del campionato dell’uscita, magari non molto “stilosa”, ma efficace, con la quale Giroud, subentrato in porta negli ultimi minuti all’espulso Maignan, ha consentito al Milan di piegare la squadra di Gilardino, ma tanto è bastato per aumentarne la già altissima popolarità presso il popolo milanista.

L’attaccamento alla maglia rossonera di Giroud non aveva certo bisogno di dimostrazioni, ma vedere così coinvolto un giocatore peraltro subentrato dalla panchina e che in carriera ha già vinto tantissimo a 37 anni compiuti è un bel segnale in un calcio dove cambi di squadra per motivi economici sono all’ordine del giorno.

Giroud-Milan, futuro incerto: tra carta d’identità e contratto in scadenza

L’”evento” ha peraltro riproposto d’attualità il tema della presunta insostituibilità di Giroud nella squadra di Pioli. Detto che Jovic, schierato da titolare al posto del francese al centro dell’attacco, ha fatto rimpiangere il più titolato collega, va anche detto come a fronte dei quattro gol già segnati quest’anno in campionato, tre dei quali su rigori, il 9 rossonero sia ancora a secco in Champions League.

Contro Newcastle e Borussia Dortmund Giroud non è riuscito a sfruttare le occasioni create dalla squadra, che si trova ancora a quota zero gol fatti dopo 180 minuti del girone più difficile di tutta l’edizione della Champions. E siccome il calcio non ha memoria e neppure riconoscenza, già poche ore dopo l’impresa di Marassi ha ripreso ad impazzare sui social il dibattito sul futuro di Giroud e di conseguenza dell’attacco del Milan.

Milan, i tifosi fanno “fuori Giroud”: la sentenza dei social

Logico, proprio alla luce dell’età di colui che è indiscutibilmente il centravanti titolare dei rossoneri per il terzo anno di fila, ma ha fatto specie la “sentenza” di un internauta, che su X non ha dato “scampo” a Olivier: “Per me questo dovrebbe essere l’ultimo anno di Giroud Non si può arrivare a 38 anni e affidargli ancora la titolarità, è stanco pure lui” ha scritto un utente che lascia trasparire le proprie preferenze calcistiche dal nome dell’account, ‘Ibrahimano_81’, e dal nickname scelto per il profilo, ‘Chukwueziano’.

Chissà che nel corso della stagione Giroud non lo smentisca, trovando il gol magari proprio su assist di Samuel Chukwueze, che intanto non ha però sfruttato a Genova l’occasione concessagli da Pioli. Si vedrà, quel che è certo è che il contratto di Giroud col Milan scadrà a giugno, che l’età rappresenta sicuramente una variabile importante, e che il giocatore non ha ancora voluto affrontare l’argomento. Lo stesso utente è però andato oltre, prevedendo che Giroud possa chiudere la carriera laddove l’aveva iniziata 16 anni fa. Farà “un altro anno al Grenoble poi si ritira” la sentenza”.