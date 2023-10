Telefonata dall’Arabia, la risposta è affermativa | Ufficiale a gennaio

L’annuncio ufficiale arriva all’improvviso. Vediamo insieme tutti i dettagli direttamente dall’Arabia Saudita.

Quattro club coinvolti, in attesa di nuove indicazioni prima di scendere in campo e dare il massimo. L’obiettivo è confermarsi o conquistare per la prima volta il trofeo. Si tratta di una competizione che si terrà in Arabia Saudita, dove i sogni diventano realtà.

Non ci saranno in campo CR7 e Benzema ma forse saranno sugli spalti per vedere crescere un movimento che, in attesa di nuove stelle, ospiterà i campioni del nostro campionato. Un’occasione più unica che rara per iniziare a farsi la bocca buona e sognare un futuro sempre più al centro del calcio che conta.

Il percorso per arrivare alla gloria è già noto. Ora mancano quei dettagli che possono aiutare i club e gli allenatori a gestire al meglio le energie e arrivare preparati all’evento. Il mondo del pallone si fermerà a guardare. I calciatori non vedono l’ora di mettersi in mostra.

È arrivata proprio nelle ultime ore la comunicazione che in tanti stavano aspettando. Al suo interno un’ulteriore indicazione soprattutto per i tifosi e gli appassionati da tutto il mondo che vorranno partecipare all’evento.

La nota della Lega di Serie A

Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina sanno bene che ad attenderle ci sarà nei prossimi mesi un impegno davvero straordinario. Non solo per il valore del trofeo in palio ma anche per la cornice di pubblico.

Sui rispettivi calendari, sempre più fitti e ormai densi di appuntamenti, era stata originariamente segnata in rosso la settimana che va dal 4 all’8 gennaio 2024. La Lega di Serie A ha appena comunicato una variazione importante che riguarda l’evento.

Cambio di programma

“La Lega di Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di gennaio 2024, della EA SPORTS FC Supercup”. Dopo il prossimo consiglio di Lega, previsto per il 9 ottobre, ci saranno nuove indicazioni per club e tifosi.

Le final four metteranno di fronte alcune delle formazioni più forti del nostro campionato italiano. L’Inter, che ha vinto sia l’ultima Coppa Italia (ai danni della Fiorentina, ndr) e la Supercoppa italiana a Riad contro il Milan, parte con i favori del pronostico. La Viola di Italiano e la Lazio di Sarri vogliono confermarsi sorprese del calcio italiano. Il Napoli di Garcia è pronto a invertire i pronostici e stupire ancora.