Entrata killer e punizione esemplare: nessuno sconto per lui | Fuori per 3 giornate

Una decisione clamorosa colpisce il giocatore e il suo club. Ecco cosa può succedere nelle prossime ore.

Nessuno all’interno del club si sarebbe mai aspettato una decisione del genere. Un passaggio per molti obbligato, per altri un po’ troppo severo. La società dovrà proseguire il suo percorso in campionato senza il calciatore. Una notizia che arriva proprio nel momento sbagliato.

Una decisione clamorosa che mette a rischio i sogni di gloria del club in questione. Chi fa gli interessi del giocatore sta pensando se far ricorso o meno, considerando il gesto meno grave del previsto. Nelle prossime ore ne sapremo di più ma la sensazione è che poco o nulla cambierà.

“Il primo ad essere triste per quello che è successo sono io. Sono sempre stato pronto per il Real Madrid e ora non potrò più esserlo”. Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria del Maradona contro il Napoli che la mente corre a quell’episodio.

Il calciatore si è scusato ma non è bastato. Dovrà guardare i compagni dalla tribuna e soprattutto non sarà presente per il match più atteso della stagione, il clasico del prossimo 28 ottobre contro il Barcellona del nemico giurato Xavi.

Il giocatore è stato squalificato

Niente da fare per il giocatore. Dovrà saltare le gare contro Osasuna, Siviglia e Barcellona, con quest’ultimo impegno, previsto per il 28 ottobre, che sarà decisivo per la vetta della classifica. Il difensore Nacho Fernandez è stato squalificato dal Comitato Competitivo per 3 giornate.

La motivazione risiede nell’aver espresso un gioco pericoloso, causando un doppio infortunio (al gluteo e alla caviglia, ndr) a Portu del Girona. Le immagini stanno circolando da ore sul web e in tanti hanno preso una posizione netta contro il difensore di Ancelotti.

Oltre il danno la beffa: Ancelotti furioso

Come comunicato dal Comitato Competitivo della Liga, oltre alle 3 giornate per Nacho Fernandez è prevista anche “una sanzione ulteriore pecuniaria per la società di 1050 euro e per il trasgressore di 600 euro (art. 122)”. Quanti guai per Re Carlo! Il tecnico non ci sta e alza la voce.

Dopo aver ormai digerito l’assenza di Eder Militao e alle prese con i problemi fisici di Alaba, l’unico centrale esperto rimasto sembra essere Rüdiger. L’ultima sfida europea contro gli azzurri di Rudi Garcia ha mostrato qualche lacuna nel reparto arretrato. Servono correzioni urgenti per allontanare il Barcellona e continuare con brillantezza la corsa al titolo.